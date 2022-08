“Parco in festa” dal 2 al 4 settembre al Centro Giovani Montanara

Presentata questa mattina l’undicesima edizione di “Parco in Festa”, la manifestazione che rientra come da tradizione negli eventi fissi del quartiere Montanara. Un’occasione di condivisione e scambio intergenerazionale che vede giovani e adulti collaborare per creare eventi comunitari aperti a tutta la città.

Parco in Festa 2022 è organizzata da due enti con sede nel quartiere Montanara: la Cooperativa Gruppo Scuola e il Circolo Minerva ASD ed è patrocinata e coorganizzata dal Comune di Parma, Assessorato alle Politiche Giovanili.

La manifestazione si svolgerà prevalentemente all’interno del parco Munarini, in Via Pelicelli. Sarà un week end con un ricco di programma di attività.

Nella serata di venerdì 2 Settembre è in programma alle ore 21 “Il Paradiso è un inciampo”, spettacolo teatrale a cura della Compagnia Anello Debole, che metterà in scena i contenuti emersi da un lavoro svolto durante l’anno con i ragazzi e le ragazze che frequentano il Centro Giovani Montanara. Le tematiche sono mai come oggi attuali e nascono dalle riflessioni e dalle voci dei giovani. A seguire Dj Set.

Sabato 3 settembre a partire dalle ore 15.00 è previsto l’avvio della manifestazione podistica non competitiva denominata “11° MONTANARA KIDS” dedicata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni. A conclusione della gara e della relativa premiazione si attiveranno alcuni spazi dedicati a laboratori di attività ludiche ricreative aperte a tutti i bambini/ragazzi della città.

Dalle ore 19.30 aprirà la zona ristorante con menù tradizionale e menù per bambini. Durante la serata si esibiranno dal vivo Arjuna canta Rino Gaetano e Simo & Zanna Acoustic Live. Bar aperto fino alle ore 23.30.

Alle ore 7.00 di domenica 4 settembre si aprirà la corsa podistica competitiva denominata “13° MONTANARA RUNNING” valevole come prova del Campionato Provinciale di corsa su strada 2022, la corsa si svolgerà all’interno del quartiere Montanara, per l’occasione saranno chiuse al traffico alcune vie. A conclusione della gara podistica verranno premiati i vincitori e dalle ore 11.00 e seguirà servizio di ristorazione con vendita e distribuzione di pasta e torta fritta.

Dalle ore 19.30 riaprirà la cucina con la possibilità di gustare torta fritta e salumi. La serata di domenica si concluderà con le esibizioni delle band musicali e gruppi artistici giovanili del Centro Giovani Montanara e con i The Gustiblues che termineranno questa tre giorni che coinvolge l’intero quartiere Montanara.