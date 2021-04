Parma 22 32: al centro della discussione la disabilità

E’ fissato per mercoledì il prossimo appuntamento webinar organizzato da Parma 22 32 dedicato al tema Welfare.

L’incontro si colloca all’interno di un percorso in 3 puntate che si terranno rispettivamente, per l’appunto, mercoledì 7 aprile (con un focus specifico sul tema della disabilità), mercoledì 14 aprile (Case della salute e case di quartiere) e mercoledì 28 aprile (Giovani, sogni ed esigenze per il prossimo decennio).

Al primo incontro di mercoledì 7, ore 21.15, saranno presenti Umberto Guidoni, Caterina Nizzoli e Marta Capuccini, che – con la moderazione di Caterina Bonetti – introdurranno il tema parlando delle loro esperienze nel settore.

Seguirà dibattito aperto. La diretta potrà essere seguita alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Parma2232 e domande e interventi dei partecipanti saranno gradite.