Parma Atlante di genere: al via questionario online sull’uso della città e sulla vita quotidiana

Entra nel vivo il progetto per la realizzazione di Parma Atlante di genere grazie alla pubblicazione del questionario online che consentirà di raccogliere informazioni sulla vita quotidiana, sui bisogni e sulle problematiche che si esprimono negli spazi pubblici e nella fruizione della nostra città e della sua provincia.

L’Atlante di genere è una ricerca analitica e una mappatura del contesto di Parma e provincia che intende evidenziare i diversi usi della città da parte di donne, uomini e minoranze di genere, per far emergere le differenze nei bisogni e le problematicità specifiche. I dati saranno utili a dare una lettura della condizione femminile a Parma e provincia e supporteranno la programmazione delle politiche di genere e la formulazione di proposte concrete per prevenire discriminazione e violenza. La mappatura sarà disponibile su una web-app entro la fine del 2025.

L’Atlante di genere è un progetto sviluppato dal Comune di Parma con Sex & the City APS ed è interamente finanziato da Fondazione Cariparma.

Il questionario è online, si compila in circa dieci minuti; possono partecipare persone di tutti i generi che vivono o frequentano Parma e/o la sua provincia. Per la compilazione del questionario c’è tempo fino al 28 febbraio 2025.

Vai al questionario.

Atlante di genere. Parma, Trento, Bologna, Brescia e Milano a confronto



È in programma martedì 28 gennaio, alle ore 16, a Palazzo del Governatore, un incontro per capire la metodologia dell’Atlante di genere e per aprire un confronto tra cinque città (Parma, Trento, Bologna, Brescia e Milano) sugli strumenti utili a pianificare spazi pubblici e servizi più attenti ai bisogni differenziati.

Interverranno Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi educativi e alla Transizione digitale del Comune di Parma; Giulia Casonato, Assessora alla Transizione verde, Innovazione digitale e Partecipazione del Comune di Trento; Emily Marion Clancy, Vicesindaca del Comune di Bologna con delega alle Pari opportunità; Anna Frattini, Assessora alle Politiche educative e alle Pari opportunità del Comune di Brescia; Elena Lattuada, Delegata del Sindaco alle Pari opportunità del Comune di Milano; Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro, Fondatrici di Sex & the City. L’incontro sarà moderato da Chiara Rossi, Responsabile della Struttura Operativa Programmazione e Progettazione del Comune di Parma.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube Città di Parma.