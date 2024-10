Parma Bio Valley: presentazione del Distretto del biologico

Il progetto di Parma Bio Valley è stato avviato già da prima del Covid dall’iniziativa di Parma Sostenibile, per una serie di motivi compreso il Covid, ha rallentato il suo percorso e quando è stato ripreso in mano si è deciso di aspettare la Legge Regionale che regolamenta i Distretti del Biologico in Emilia Romagna. Il riconoscimento di Parma Bio Valley è arrivato il 12.04.2024. Questo percorso si è realizzato grazie alla forte collaborazione con il Comune di Parma, l’Università di Parma, l’Istituto Bocchialini, il Cal, il Comune di Neviano degli Arduini, il Distretto di Economia Solidale di Parma, Parma Sostenibile, e un bel gruppo di agricoltori e allevatori Biologici. Ovviamente sono state invitate a partecipare al percorso anche tutte le Associazioni di categoria.

Parma Bio Valley è presente su 27 comuni della provincia e ha un potenziale di 540 aziende agricole. Il motore del Distretto sono le aziende agricole biologiche o in conversione ma possono, ed è auspicabile, che diverse realtà ne entrino a far parte: Enti locali, Associazioni di Consumatori, soggetti coinvolte nelle diverse filiere, enti di ricerca e formazione e tanti altri.

E’ auspicabile perché gli obbiettivi del distretto sono molteplici: creare filiere, valorizzare la produzione biologica, sostenere gli agricoltori e gli allevatori con consulenze e formazione, sostenere la commercializzazione di prodotti biologici, sensibilizzare il consumatore finale verso il mondo biologico, contrastare i cambiamenti climatici. Il nostro regolamento prevede che i prodotti siano appunto prodotti e trasformati nel nostro territorio, questo riteniamo che sia importante come azione di valorizzazione della nostra provincia e delle sue peculiarità enogastronomiche.

Il prossimo 2 Ottobre alle ore 20 presso la Sala della Cultura del Comune di Neviano degli Arduini, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione, si terrà un incontro aperto a tutti durante il quale presenteremo Parma Bio Valley, mentre a metà Ottobre proseguirà il tavolo di lavoro dedicato alla filiera del grano: la prima filiera bio a cui ci stiamo dedicando. Per informazioni potete contattarci a parmabiovalley@gmail.com.