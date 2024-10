Parma Film Festival, gli otto finalisti della prima edizione del Premio Anna Mattioli

Giovani autori provenienti da scuole di cinema italiane e cineasti italiani e stranieri in erba, che propongono allo spettatore cortometraggi delicati e intensi i cui veri protagonisti sono i più vulnerabili: sono otto gli autori finalisti del concorso cinematografico dedicato ad Anna Mattioli, filantropa ed imprenditrice parmigiana prematuramente scomparsa nel 2022, e promosso dal Parma Film Festival – Invenzioni dal Vero e dalla Fondazione Anna Mattioli.

Durante la kermesse, giunta alla 27esima edizione ed in programma dal 9 al 20 novembre, sarà svelato il vincitore del Premio, patrocinato da SIAE – Società Italiana Autori ed Editori, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma. A decretarlo una giuria composta da Carlo Brancaleoni, esperto di produzione cinematografica, televisiva e cinema sociale, Roberto Pagliuca, Presidente della Fondazione Anna Mattioli, Luisa Ceretto, critica cinematografica, Gianfranco Pannone, regista e documentarista e Giulia Ghiretti, atleta paralimpica più volte campionessa mondiale dei 100 metri rana SB4.

Otto i finalisti in gara, con opere prodotte tra il 2023 e il 2024: Giorgio Militano con “WHAT IF? – Siamo tutti esseri umani” (Italia, 2024, 3’), che affronta il tema delle conseguenze della guerra; Fabrizio Fanelli con “Elvis” (Italia, 2023, 13’), con protagonista un ragazzino e la borgata in cui cresce e vive; John Giordano con “A Deer Died Here” (Italia, 2024, 14’), ispirato ad una vicenda reale e incentrato su una dolorosa separazione tra un adolescente e il suo tutore; Alice D’Andrea con “Blu Olanda” (Italia, 2024, 10’), in cui un bambino affronta il lutto di una persona amata; Ramazan Kilic con “Things unheard of” (Turchia, 2023, 15’), con protagonista una bambina curda che, sullo sfondo dell’invasione dell’esercito turco, cerca di consolare la nonna; Lochlainn Mckenna con “Two for the road” (Irlanda, 2023, 18’), ambientato nell’Irlanda degli anni ’90 in cui Oscar, un ragazzino, vive un’avventura insieme a suo padre; Elisa Angeli con “Trentasei, sensei!” (Italia, 2024, 8’) in cui un anziano professore di matematica tenta con ogni mezzo di insegnare le tabelline ad un bambino iperattivo, Morgan; Giacomo Stefanelli con “Ti sento” (Italia, 2024, 14’), con protagonista Lucia, ipoudente e innamorata di Lorenzo, che dovrà trovare il coraggio di superare le proprie paure.