Parma-Israele: quattro incontri online per combattere l’antisemitismo

L’APPI, Associazione Parmense Per Israele, ha messo in atto un programma di conferenze di altissimo livello su Israele, al punto da esser compreso nell’offerta formativa proposta agli insegnanti.

Si tratta di quattro eventi davvero coinvolgenti e molto utili per superare i preconcetti che spesso sono all’origine dell’antisionismo e concorrono all’antisemitismo.

Sul conflitto in Medioriente si manca spesso di conoscenze storiche, così come non si conosce a fondo la democrazia che guida lo Stato di Israele, vittima di attacchi che hanno radici nel risentimento ideologico, nell’odio inveterato, ma soprattutto in menzogne che lo colpiscono senza sosta.

“È nostra ferma intenzione fare la nostra parte – spiega il presidente di APPI-APS Enrico Tateo – per restituire dignità alla Storia facendo conoscere Israele per quello che è. Chi si avvicina senza pregiudizi alla storia del Popolo ebraico e ad Israele, avrà un tesoro di conoscenze che potrà trasmettere. L’antisemita trasmette solo ignoranza e odio”.

Per tutti i docenti di ruolo l’iscrizione è molto semplice, attraverso la piattaforma SOFIA, ove il corso comparirà dal 1 settembre ed il codice per l’iscrizione è 119256.

Per i docenti non di ruolo e per tutti i cittadini interessati è sufficiente iscriversi con un’email: appi.aps.parma@gmail.com.

L’associazione APPI-APS (Associazione Parmense Per Israele) fa parte dell’Unione Associazioni Italia Israele (UAII): entrambe sono apartitiche ed aconfessionali.

Il primo dei quattro incontri sarà martedì 26 settembre 2023, tra le 16.30 e le 17.30 con Marco Paganoni: “Dalla fondazione dello stato d’Israele ai giorni nostri. Il sionismo“.

Il relatore è nato in Israele da genitori italiani e vive in Italia dal 1967. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nel 1989 è tra i fondatori a Milano del centro di informazione “NES – Notizie e Stampa” specializzato su Israele e Medio Oriente. Dirige il sito www.israele.net e collabora con l’Associazione italiana Amici dell’Università di Gerusalemme. Già docente all’Università di Trieste e al Corso di Laurea in Studi Ebraici al Collegio Rabbinico Italiano a Roma (UCEI).

Martedì 17 ottobre 2023, sempre dalle 16.30 alle 17.30 il secondo incontro, relatore David Meghnagi: “Le comunità ebraiche nei paesi arabi e le comunità arabe in Israele“.

Psicoanalista, membro ordinario della Società Psicoanalitica italiana (SPI) e Full member dell’International Psychoanalytic Association (IPA). Docente di Pensiero ebraico e di Storia degli Ebrei nel mondo arabo nel Corso di laurea in Studi ebraici. Docente di Psicologia in vari atenei italiane.

In ambito psicoanalitico ha contribuito a innovare un’intera area di ricerca legata alla problematica ebraica dell’Emancipazione nello sviluppo del pensiero di Freud e della formazione del movimento psicoanalitico. È stato vicepresidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Studioso di Storia dell’Ebraismo e dell’Antisemitismo, ha ideato e promosso a Roma Tre la costituzione del Master internazionale di II livello in Didattica della Shoah, il primo in Europa e unico in Italia, che ha contribuito alla formazione di una generazione di studiosi. In ambito clinico ha contribuito a sviluppare la ricerca sulla problematica del pregiudizio, del trauma psichico e dei processi di rielaborazione del lutto.

Martedì 7 novembre 2023 dalle 16.30 alle 17.30 “Impariamo da Israele: studenti, innovazione e la ricetta della Startup Nation“, con Dario Peirone, professore associato di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Torino, presidente del Centro Estero della Regione Piemonte e Direttore dell’Istituto Milton Friedman, think tank di economia liberale con sede a Roma. Si occupa, sia a livello di ricerca che professionale, di imprenditorialità, finanziamento dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico. Su questi temi coordina progetti europei finanziati dallo European Institute for Innovation and Technology. Dal 2008 è presidente dell’Associazione Italia Israele di Torino e dal 2010 al 2012 ha fatto parte della Commissione Bilaterale Italia Israele al Ministero degli Esteri.

Chiuderà il ciclo, martedì 21 novembre 2023, dalle 16.30 alle 17.30 Antonio Donno con “Antisionismo/anti-israelismo: il nuovo antisemitismo nei campus universitari americani“.

Il relatore è stato professore ordinario di Storia dell’America del Nord e successivamente di Storia delle relazioni internazionali all’Università del Salento, a Lecce e alla Luiss “G. Carli” di Roma. Più volte negli Stati Uniti per ricerche negli Archivi americani e in Israele negli Archivi sionisti, ha studiato le relazioni tra i due Paesi in numerosi articoli e vari volumi