Parma tra le città finaliste alla premiazione per la Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2021

Alla XIII edizione delle premiazioni italiane SERR Parma si è classificata tra le tre finaliste del 2021. La settimana Europea dei Rifiuti può contare su un comitato composto da, CNI Unesco come invitato permanente, Ministero della Transizione Ecologica, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Regione Siciliana, Legambiente. A.I.C.A., ed E.R.I.C.A. Soc. coop. La cerimonia che si è tenuta a Roma, presso l’Auditorium del Ministero della Transizione Ecologica, ha visto la presenza dell’Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi che ha incassato questo ulteriore nuovo riconoscimento grazie all’iniziativa, promossa in collaborazione con Ancescao, Cigno Verde, rete Parma Riusa, “Orti Rifiuti Zero”.

Il Comune di Parma è risultato infatti finalista, campione nella categoria Pubbliche Amministrazioni per la riduzione rifiuti nel 2021, per la promozione di un’economia circolare all’interno dalle aree orticole coltivate nel tessuto urbano, per la quali l’Assessorato all’Ambiente ha promosso una campagna comunicativa, incontri formativi e la presenza capillare di compostiere.

“Il riconoscimento che ha ottenuto il Settore Ambiente del Comune di Parma” sottolinea l’Assessora Tiziana Benassi “premia una solida rete di Istituzioni, Associazioni e Cooperative unite nel segno di “Orti Rifiuti Zero” ANCeSCAO, si tratta del concretizzarsi di una cultura ambientale diffusa, se pensiamo alle centinaia di “ortolani” che si adoperano all’interno degli orti sociali di Parma, si tratta di una buona pratica di cittadinanza attiva che si mostra alla città quotidianamente e che esprime quella cultura della sostenibilità e di una gestione consapevole e biologica delle aree ortive di cui si può avvantaggiare il nostro territorio e la nostra salute”.

“Come Presidente delle Aree Ortive Ancescao di Parma” commentata Benedetto D’Accardi “apprendo con piacere la notizia di questo premio che valorizza un progetto ambizioso ed innovativo che il Comune di Parma ha voluto realizzare all’interno degli Orti Sociali Ancescao. Ridurre i rifiuti del verde e quelli umidi e favorire la diffusione di una cultura del riciclo virtuoso degli scarti vegetali è un obiettivo molto importante ma che ha bisogno di supporto ed accompagnamento per ottenere la transizione eco-biologica dei più di 2000 ortolani presenti a Parma. Questo progetto ci ha permesso di avviare il processo con tutti gli strumenti e le competenze necessarie e speriamo dunque che questa preziosa collaborazione trovi continuità anche nei prossimi anni.”