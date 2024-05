Patto di Collaborazione tra Comune, Bodoni e Lactalis: presentata la riqualificazione del Parco delle Magnolie

È stato inaugurato oggi l’intervento di riqualificazione del Parco delle Magnolie di Parma, un’importante iniziativa promossa grazie alla collaborazione tra gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico G.B. Bodoni e Lactalis Italia nell’ambito del patto di Collaborazione con il Comune di Parma e ITE Bodoni.

Il parco, situato in una zona centrale e vivace della città, rappresenta un luogo di incontro e svago per diverse fasce della popolazione, dai giovani alle famiglie con bambini fino agli anziani.

Al momento hanno preso parte Daria Jacopozzi, assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri del Comune di Parma; Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e Legalità del Comune di Parma; Elisabetta Mangi, dirigente Istituto Tecnico Economico “Giambattista Bodoni”, insieme a una rappresentanza di studentesse e studenti, e Vittorio Fiore, direttore Comunicazione, Regolatorio e Public Affair di Lactalis Italia in Italia.

Il Patto di Collaborazione è lo strumento con cui è possibile realizzare e valorizzare pratiche di cittadinanza attiva e solidale che interessano luoghi pubblici e rivestono un interesse collettivo, a vantaggio dell’intera comunità grazie all’impegno personale di cittadini e associazioni.

Gli studenti del Bodoni hanno sviluppato un progetto mirato a migliorare l’esperienza di chi frequenta il parco, proponendo l’installazione di nuove panchine per favorire la socializzazione, l’aggiunta di bidoni per la raccolta differenziata al fine di mantenere l’area più pulita e la riqualificazione dell’area giochi per i più piccoli.

All’inaugurazione hanno preso parte le studentesse e gli studenti che hanno realizzato il progetto accompagnati dall’insegnante Matteo Fava.

Daria Jacopozzi, assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri del Comune di Parma ha rimarcato: “Il Comune di Parma sostiene e promuove la nuova cultura dell’Amministrazione Condivisa, per una collaborazione con la cittadinanza informale, operativa e moderna. Nel caso del Parco delle Magnolie, arricchito dai nuovi arredi, assume un particolare valore la collaborazione con l’istituto scolastico e l’impegno di questi giovani studenti che, con il supporto del loro docente, si sono adoperati per accrescere il decoro di uno spazio pubblico e condiviso che favorisce l’aggregazione e rimarrà nel tempo segno tangibile del loro impegno”.

Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e Legalità del Comune di Parma, ha dichiarato: “Ringraziamo il gruppo Lactalis per questo gesto concreto di attenzione nei confronti della comunità. Gli spazi verdi e i parchi cittadini sono, soprattutto in questi mesi, luoghi cruciali per la vita degli abitanti della nostra Città, per le attività ricreative, per la pratica sportiva libera o anche soltanto per il tempo libero. Sono, in particolare, spazi democratici nei quali si concretizza l’incontro tra le diverse generazioni nel segno della solidarietà e della condivisione. Grazie a questo Patto di Collaborazione rafforziamo l’identità sociale del Parco delle Magnolie e ne accresciamo il valore per le famiglie e per gli abitanti del quartiere. Ringrazio gli studenti e le studentesse dell’istituto Bodoni per aver accompagnato questo intervento”.

La dirigente scolastica Elisabetta Mangi ha ringraziato l’azienda Lactalis sottolineando che “la collaborazione tra il pubblico e il privato, tra le istituzioni e le imprese del territorio è fondamentale per creare un circolo virtuoso che consenta a studentesse e studenti di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite sui banchi per realizzare progetti reali che, come in questo caso, siano di utilità per la comunità. Riqualificare una porzione di un parco a disposizione della collettività significa “agire attivamente” gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030, che è uno dei filoni educativi e didattici su cui l’istituto lavora da sempre.”

L’intervento è stato reso possibile grazie all’impegno di Lactalis Italia nel quadro del progetto “La Coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità”, un’iniziativa di sostenibilità sociale che mira a coinvolgere gli adolescenti e le comunità locali nei territori in cui Lactalis è presente.

Vittorio Fiore, direttore Comunicazione, Regolatorio e Public Affair di Lactalis Italia in Italia, ha sottolineato l’importanza di quest’iniziativa, affermando: “Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta il proprio quotidiano impegno. Quest’iniziativa ha infatti un significato particolare perché non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui vivono ed intervenire per diventare registi di una piccola ma significativa azione di cambiamento, ma attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile comprendere i loro bisogni e sviluppare insieme un percorso di costruzione condiviso”.