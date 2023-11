Pedemontana, “Famiglie al Centro”: gli appuntamenti di dicembre per il supporto alla genitorialità

Proseguono anche a dicembre i percorsi di “Famiglie al Centro”, organizzati e promossi dal Centro per le Famiglie del distretto Sud Est in collaborazione con Ausl e il progetto “Essere all’Altezza”. Percorsi che propongono diversi incontri gratuiti con professionisti esperti dedicati alle famiglie che vivono nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est, per aiutarle ad affrontare serenamente la genitorialità attraverso momenti di ascolto, confronto e condivisione.

Il calendario di dicembre prevede, in particolare, quattro appuntamenti suddivisi nei tre percorsi “Papà al Centro”, “Genitori al Centro” e “Mamme al Centro”. La prima data da segnare sul calendario è sabato 2 dicembre, per i due incontri di “Papà al Centro” e “Genitori al Centro”. Il primo, dedicato ai papà con bimbi da 1 a 6 anni, sarà di carattere ludico – ricreativo con l’Associazione “Circolarmente” e si svolgerà dalle 10 alle 12 al Nido di Lesignano de’ Bagni, in via Volontari del Sangue n. 1.

Il secondo, “Nutrirsi con il contatto”, sarà rivolto a entrambi i genitori, con figli da 0 a 3 anni e si terrà allo stesso orario al centro “F. Paglia” di Tizzano, sotto la guida dell’ostetrica Clelia Buratti che tratterà il tema del massaggio infantile

Giovedì 7 e 14 dicembre dalle 10 alle 12 al Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II, n. 36 a Sala Baganza) si svolgeranno i consueti appuntamenti dedicati alle neo e future mamme. Il primo “Parliamone con… l’ostetrica”, sarà condotto da Annalisa Tordella del Consultorio Ausl del distretto Sud Est, mentre il secondo “Parliamone tra mamme” vedrà la partecipazione delle operatrici del Centro per le Famiglie.

Si ricorda che per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, occorre telefonare al Centro per le Famiglie distrettuale allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.