Pedemontana sociale: nasce il “Progetto di vita” a misura degli adulti disabili

Si chiama “Progetto di Vita”, ed è un po’ come un abito sartoriale su misura. Un progetto esistenziale innovativo e integrato, confezionato per gli adulti con disabilità, che pone al centro la persona, le sue condizioni fisiche, psicologiche e sociali, rendendola protagonista del suo percorso di vita, tenendo conto dei suoi gusti, delle sue necessità, delle sue aspettative e del contesto familiare e ambientale in cui vive.

Il “sarto”, in questo caso, è Pedemontana sociale, l’azienda del welfare dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, che realizzerà il “Progetto di Vita” per accompagnare e supportare la persona attraverso una visione comune tra tutti gli interlocutori che ruotano attorno a lei, con l’obiettivo di aiutarla a conquistare la massima autonomia e qualità di vita possibile, anche nell’ottica del “dopo di noi”.

Il “Progetto di vita” verrà elaborato, a partire da una valutazione del servizio sociale competente, considerando tutti i sostegni e le opportunità, formali ed informali, che la comunità di appartenenza può offrire alla persona con disabilità e sarà condiviso tra tutti coloro che la accompagneranno, passo dopo passo, nel suo percorso esistenziale.

Proprio per spiegare alle famiglie e ai caregiver cos’è e come funziona il “Progetto di Vita”, Pedemontana sociale ha organizzato, dal 16 ottobre al 30 novembre, quattro incontri informativi e formativi gratuiti, che saranno condotti dallo psicologo Andrea Merighi della Cooperativa Insieme. Gli incontri si svolgeranno tutti nella Sala convegni della Rocca di Sala Baganza, sempre dalle 17 alle 19.

Il primo appuntamento, intitolato “Progettare la vita: la posizione dell’immaginario”, è per mercoledì 16 ottobre. Il secondo “Dall’immaginario alla quotidianità” si terrà mercoledì 30 di ottobre, mentre il terzo “La vita è un mosaico” si svolgerà mercoledì 6 novembre. L’Ultimo appuntamento è per sabato 30 novembre con “La cura del progetto”.

Per informazioni e iscrizioni, occorre telefonare allo 0521 307111 o inviare una mail all’indirizzo segreteria@pedemonanasociale.pr.it.