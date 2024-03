Pizzarotti: “L’alleanza +Europa e Italia Viva non è stata decisa dalla Direzione. Quindi sono legittime le candidature di +Europa in più liste”

“Si fanno sempre più frequenti e insistenti i lanci d’agenzia, le veline anonime e gli articoli di stampa che danno per chiuso un accordo tra +Europa e Italia Viva per una lista comune alle prossime elezioni europee.”

Lo scrive Federico Pizzarotti, presidente nazionale di Più Europa.

“Ci preme sottolineare che la Direzione nazionale, riunitasi appena due giorni fa, non ha mai approvato questa lista né ha mai discusso una formale proposta congiunta di partecipazione elettorale da parte di Segretario e Presidente, come prevede lo statuto.

È accaduto invece che una parte del partito abbia di fatto portato avanti un dialogo esclusivo con Italia Viva e Matteo Renzi, mentre altri dirigenti prediligono la costruzione di una lista elettorale a partire dal dialogo tra Azione e +Europa, in coerenza con la comune appartenenza al gruppo europeo Alde.

Se qualcuno ha già deciso, al di fuori delle regole interne e delle decisioni degli organi, di optare per la costruzione di una lista con Italia Viva, lo ha fatto a titolo personale.

In un partito che ha nel suo DNA il portato radicale e pannelliano, non vengono fatti processi pubblici sulle posizioni politiche, così come non sono stati fatti neanche quando alcuni dei suoi principali esponenti hanno assunto posizioni in netto contrasto con quanto stabilito dagli organi del partito. Per questo, se non si giungerà a una decisione comune negli organi, riterremo legittima la presenza di esponenti di +Europa in diverse liste elettorali.”