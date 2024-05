Pnrr, Guerra: “Governo contro Comuni efficienti, ennesimo colpo a comunità virtuose”

(LaPresse) -“La decisione del governo di scagliarsi contro i Comuni efficienti e in linea coi tempi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è l’ennesimo colpo alle comunità locali virtuose”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Parma, Michele Guerra, commentando i tagli ai comuni.

“I Comuni sono il primo presidio, il primo motore per lo sviluppo del Paese e già vengono duramente colpiti dai tagli regolarmente messi in campo dal governo centrale – ha proseguito il sindaco di Parma -. Pnrr significa opportunità di crescita, ma anche investimenti corposi in aggiunta ai fondi europei perché le nuove progettualità funzionino e trovino veramente vita dopo la loro costruzione. Le pubbliche amministrazioni stanno dando una prova di efficienza amministrativa unica, stanno conducendo di fatto da sole la grande sfida sul PNRR e non si può nemmeno lontanamente pensare di farle sentire sole e tradite. È un modo di fare antipolitico e inadeguato”.