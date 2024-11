Presentata allo Stadio Tardini la 21esima edizione di Natale in Vetrina Crociata

Il concorso a premi “Natale in vetrina Crociata”, dedicato all’allestimento delle vetrine natalizie ispirate alla maglia bianco crociata del Parma e ai colori della città, torna a ravvivare i negozi cittadini per il ventunesimo anno. Organizzato dall’associazione I Nostri Borghi e Parma Calcio 1913 in collaborazione con Gazzetta di Parma, Ascom Confcommercio, Comune di Parma, Assessorato alla Cultura, Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato allo Sport, Assessorato alla Scuola e Avis Comunale, è stato presentato lunedì 25 novembre allo stadio Tardini dal presidente dei Nostri Borghi Fabrizio Pallini e da Stefano Perrone, direttore operativo del Parma Calcio 1913, e Giuseppe Squarcia, responsabile dei rapporti con la tifoseria. Erano presenti Davide Antonelli in rappresentanza del Comune di Parma, Cristina Mazza vicepresidente Ascom, Luca Asinari per l’AVIS, Enrico Maletti del blog Parma in Dialetto, Maurizio Trapelli nei panni della maschera parmigiana Dsèvod, Nella Capretti presidentessa dell’associazione Noi per Loro, maestre e alunni della scuola Corazza partecipanti al concorso.

Davide Antonelli ha aperto brevemente l’incontro lodando l’iniziativa per il lustro dato alla città e sottolineando il sostegno del Comune al settore sport, con un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un arrivederci alla premiazione. Fabrizio Pallini ha esordito con i ringraziamenti, innanzitutto ai presenti e in special modo a Giuseppe Squarcia che fin dall’inizio fa da trait d’union in questa iniziativa; ringraziamenti anche ad Ascom, al partner storico Avis Comunale, ai sostenitori, alla classe 4a C della scuola Corazza presente in sala. Pallini ha proseguito illustrando le novità di quest’anno: l’inserimento di associazioni di volontariato importanti per la città come Noi per Loro e di novità come la presenza dell’APE, dedicata all’endometriosi, il coinvolgimento delle scuole di calcio, per un totale di venti scuole abbinate a venti negozi. “Natale in Vetrina Crociata sta diventando una tradizione, fatto che ci inorgoglisce, e ricordiamo che è stata premiata qualche anno fa come migliore iniziativa in campo giovanile battendo altre realtà più conosciute. Quest’anno aderisce anche il CSI, Centro Sportivo Italiano, per cui ringrazio il presidente Claudio Bassi; ricordo anche la famiglia Tardini fra i sostenitori dell’iniziativa, e un pensiero va a un amico che non è più con noi, Corrado Marvasi”. Il Presidente ha ricordato inoltre i valori dell’iniziativa: rispetto, correttezza, lealtà, gioia nella vittoria e accettazione della sconfitta.

Stefano Perrone ha sottolineato come al Tardini non ci siano ospiti, “questa è la casa di tutti i parmigiani, tifosi e non, chi è qui è a casa sua. Nel mio calendario quando c’è questa presentazione scatta il Natale, è un evento che si rigenera grazie alle energie dei bambini che partecipano, un concorso in cui sono tutti vincenti perché mettono le proprie idee, la propria voglia di trasmettere qualcosa. (…) Ogni anno dobbiamo ricordarci che non siamo solo business o risultati in campo, il Parma Calcio ci sarà sempre e servono coscienze esterne che ci ricordino i valori che dobbiamo portare avanti, di socialità e di comunità”.

Cristina Mazza ha confermato come anche l’Ascom oggi non guardi solo ai valori economici, di servizi, ma soprattutto ai valori sociali fra i quali si annovera il commercio: i punti vendita devono essere mantenuti vivi e vivaci perché la vita del negozio mantiene in salute la città, con la quale ha un legame fortissimo. Ascom è molto attenta ai valori della comunità, ai valori di relazione, è importante l’aggregazione e i mercati vengono organizzati proprio per promuoverla; Ascom pone attenzione all’importanza della persona e della creatività, valori di cui hanno bisogno tutti, anche i negozi, e una bella vetrina è il primo biglietto da visita.

Giuseppe Squarcia ha ricordato che quando nacque la squadra, nel 1913, i tessuti colorati erano molto costosi quindi le maglie furono realizzate in bianco e nero: adesso il giallo e il blu sono presenti nello stemma, nello scudetto societario, sono due elementi che si abbracciano. I valori legati al calcio si collegano a quelli del Natale – il rispetto, l’accoglienza reciproca – e una società di calcio oggi deve esprimerli non solo in campo ma nella vita di tutti i giorni con le proprie azioni. Natale in Vetrina Crociata è stato il precursore di attività che ora vengono svolte tutto l’anno, lo Stadio Tardini accoglie un’alta quota di disabili, partecipa e supporta l’inclusione di ragazzi minori senza famiglia arrivati in Italia grazie all’attività calcistica, e da due anni sta aiutando l’avviamento all’attività sportiva di bambini con autismo. Quest’anno è stato superato il record di abbonati (13.000) e fra le 17/18.000 presenze allo stadio ci sono moltissimi ragazzi giovani: piace pensare che fra loro ci siano tanti bambini che ventun anni fa hanno partecipato a questo concorso.

La conferenza stampa si è chiusa con il tradizionale e sentito “Forza Parma” dei bimbi presenti e una loro visita in campo.

Come di consueto l’organizzazione abbinerà gli iscritti ai negozi aderenti all’iniziativa, che allestiranno le proprie vetrine con le creazioni dei partecipanti – ispirate alla squadra e ai colori della città, con la maglia crociata presente in ogni allestimento – dal 29 novembre 2024 al 12 gennaio 2025. Il quotidiano Gazzetta di Parma pubblicherà due volte alla settimana i coupon sui quali sarà possibile indicare la propria vetrina preferita, i tagliandi dovranno poi essere imbucati in apposite urne poste all’interno dei negozi partecipanti. Il conteggio dei voti così raccolti sarà effettuato il 13 gennaio 2025, giorno di Sant’Ilario.

Ultimo ma non ultimo, un doveroso ringraziamento ai sostenitori: Cerb Tardini, Galloni Costruzioni, Valenti 1948, Sanitaria Baialuna, Archimmagine, Studio Radiologia Pasta e Laboratorio Spallanzani.