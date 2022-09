Presentazione del libro del dott. Spattini sul bodybuilding

Il 02 ottobre alle ore 17.00 al CUBO di via La Spezia 90 a Parma sarà presentato l’ultimo libro del dottor Massimo Spattini, che lo ha realizzato a quattro mani insieme a Federico Focherini, edito da LSW ed intitolato “Bodybuilding, allenamento ed esercizi. Dal volume di allenamento alla frequenza passando per l’intensità”.

Un must per chi voglia scoprire un mondo, quello del bodybuilding, mal giudicato e spesso frainteso. Molta strada è stata fatta nell’ultimo ventennio per riabilitare una disciplina sportiva che non ha goduto della giusta notorietà e del giusto rispetto in buona parte dell’Europa. Il body building è la pratica sportiva, del tutto naturale e senza controindicazioni se svolta sotto la guida di personale qualificato, di rimodellamento delle forme corporee. Tale trasformazione può avvenire solamente attraverso il sapiente utilizzo di mezzi e tecniche di allenamento (in genere con sovraccarichi) secondo specifiche sedute di allenamento e il rispetto dei meccanismi fisiologici del corretto funzionamento della “macchina” umana, l’adozione di una corretta alimentazione e il rispetto dell’appropriato recupero fisico.

Questo libro spiega i concetti cardine dell’allenamento “body building” e fa chiarezza sull’argomento, sfatando alcuni miti che da troppo tempo ne allontanano i potenziali praticanti.

Il testo si presenta come una vera e propria strutturazione di un piano di allenamento per l’atleta e per il neofita, illustrandone ogni tecnica possibile e avvalendosi delle ultime ricerche scientifiche nonché dell’esperienza professionale degli autori.

L’opera si presenta come una guida completa e dettagliata per iniziare ad allenarsi in maniera performante, o per migliorare ancora di più i risultati già ottenuti con l’allenamento con i pesi. Presenta inoltre 121 esercizi che vengono descritti e analizzati nelle loro specifiche caratteristiche, accompagnati dai rispettivi video (disponibili online) che ne illustrano la corretta esecuzione. Gli esercizi sono stati suddivisi per distretto muscolare, in ordine alfabetico: Addominali, Avambracci, Bicipiti, Cosce, Dorsali, Glutei, Lombari, Pettorali, Polpacci, Spalle e Tricipiti.

Tale manuale è rivolto a tutti coloro che desiderano una risposta alle seguenti domande:

Cos’è, veramente, il bodybuilding? Quali sono i suoi benefici? Perché è indispensabile sia per gli uomini che per le donne, a qualsiasi età? Come strutturare il proprio allenamento? E ancora: Cos’è la frequenza? E cosa si intende per volume e per intensità? E quali sono i benefici sia fisici che psicologici dell’allenamento con i pesi?

Di seguito alcuni dei 42 capitoli che compongono il libro:

Ipertrofia, volume, intensità di allenamento, TuT

Cedimento muscolare e densità di allenamento

Tempi di recupero tra i set, frequenza, periodizzazione dell’allenamento, DOMS e velocità delle ripetizioni

La tecnica di base nel bodybuilding e Tecniche speciali per aumentare l’intensità del lavoro

Metodi e sistemi per organizzare l’allenamento

Esempi di programmi di allenamento per atleti principianti e intermedi

Bodybuilding al femminile

Bodybuilding per i non più giovani

Lo stretching

Gestione del cardio per bruciare il grasso al meglio

Dimagrimento localizzato

L’allenamento in presenza di mal di schiena

Cuore e palestra

Psicologia e bodybuilding

Tommaso Villani