Provincia: incontro col Forum Terzo Settore Parma per sviluppare forme di collaborazione

Sviluppare forme di collaborazione da estendere a tutto il territorio provinciale. Questo il tema principale dell’incontro conoscitivo tra il presidente della Provincia Alessandro Fadda e i referenti di Forum Terzo Settore Parma: il portavoce Roberto Berselli, l’ex portavoce Eugenio Caggiati ed Angela Zanichelli, consigliera delegata allo Sviluppo delle attività del Forum sul territorio provinciale.

“L’incontro – commenta il presidente Fadda – è stato molto positivo e costruttivo. Insieme ai referenti di Forum Terzo Settore c’è stata l’opportunità di parlare di possibili progetti da sviluppare, in chiave futura, in tutto il territorio della provincia di Parma. Il nostro ente è pronto a fornire tutta la collaborazione necessaria per consentire di estendere la rete di Forum Terzo Settore. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali ricoprono un ruolo essenziale nel garantire la coesione delle nostre comunità assicurando sostegno e inclusione ai più deboli secondo principi di gratuità e altruismo”.

“Attualmente in base alla L.R. 3/23 – sottolineano Berselli, Caggiati e Zanichelli – il Forum parmense del Terzo Settore è chiamato a rappresentare le istanze delle 1290 realtà iscritte al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) nel territorio ed associa le principali realtà di secondo livello del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale del Parmense. Per queste ragioni intendiamo estendere la nostra attività in tutto il territorio provinciale favorendo reti di collaborazione anche nei comuni della provincia. Puntiamo altresì a raccogliere e rappresentare le istanze degli enti del terzo settore anche attraverso la designazione di rappresentanti nei tavoli di confronto e di programmazione, promuovendo la collaborazione tra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni”.

(Nella foto: Alessandro Fadda, Angela Zanichelli, Roberto Berselli ed Eugenio Caggiati)