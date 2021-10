È stato pubblicato l’avviso pubblico “Parma città dei diritti e contro la violenza”, con il quale il Comune di Parma, nell’ambito delle politiche di promozione dei diritti e delle Pari Opportunità, intende sostenere la realizzazione di progetti e/o iniziative volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e alla valorizzazione dei diritti umani contro ogni forma di discriminazione, per mantenere alta l’attenzione pubblica su tali tematiche e la partecipazione e il coinvolgimento della comunità cittadina nelle iniziative dedicate.

I progetti e/o le iniziative dovranno essere ispirati da due giornate simbolo, dall’una o dall’altra o da entrambe: il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e il 10 dicembre, Giornata della sottoscrizione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Le proposte progettuali dovranno riportare con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, il nominativo del mittente con relativo recapito e ladicitura “Avviso pubblico – Comune di Parma – Parma città dei diritti e contro la violenza – S.O Cittadinanza attiva e Pari opportunità” e dovranno pervenire entro il 27 ottobre 2021 tramite la seguente casella PEC comunediparma@postemailcertificata.it e per conoscenza all’indirizzo mail pariopportunita@comune.parma.it

Le proposte progettuali potranno essere presentate da libereformeassociative,cosìcomeprevisto dalloStatutocomunale edairegolamentidiattuazione purché non in contrasto con il Regolamento Comunale per la concessione di Contributi, Vantaggi Economici e Patrocini; non saranno considerate ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Le iniziative ammesse al sostegno tramite concessione di patrocinio e vantaggi economici potranno essere supportate anche con la concessione di contributi e a tal fine l’Amministrazione rende disponibile la somma massima complessiva di € 15.000,00.

Le iniziative dovranno svolgersi nel Comune di Parma a partire dal 13 novembre entro il 15 dicembre 2021 e non essere state realizzate precedentemente nel territorio cittadino.

L’Avviso e la modulistica sono pubblicate sul sito del Comune di Parma – Sezione Atti e Bandi – Avvisi Pubblici.