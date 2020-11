Rainieri (Lega): “Serve un piano straordinario per i ponti della Bassa”

La Regione promuova un piano straordinario per la messa in sicurezza dei ponti della Bassa parmense. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Fabio Rainieri (Lega), che, partendo da quanto sta avvenendo a Fontanellato, ricorda come “continua la situazione di pesanti disagi per la viabilità nella Bassa parmense in quanto ai quattro ponti già chiusi o gravati da limitazioni al traffico e da me segnalati con precedente interrogazione (ovvero: Ponte del Diavolo, Ponte sul cavo Rigosa Nuova, Ponte Pezzina sull’Ongina e Ponte tra Busseto e Besenzone) si è aggiunto il Ponte sul canale Rigosa Nuova sulla SP 10 in località Fontanelle di Roccabianca”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “se è consapevole che le limitazioni al traffico sulla SP 10 possono provocare oltre che pesanti disagi anche danni economici e sociali alla Bassa Parmense Ovest e se, in considerazione della precarietà delle condizioni di sicurezza nel ponte di Fontanelle, intenda attivarsi per la predisposizione nei tempi più rapidi possibili di un piano straordinario di ristrutturazione della viabilità della Bassa Parmense che utilizzi risorse statali e regionali”.