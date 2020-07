Rinnova: il progetto di Legacoop Emilia Ovest per la riqualificazione

Rinnova è il nuovo progetto di Legacoop Emilia Ovest finalizzato a mettere a sistema la rete cooperativa legata al mercato dell’edilizia, di cui fanno parte le cooperative di progettazione, abitazione, costruzione e strumentazioni finanziarie.

La prossima pubblicazione delle misure di incentivazione per la riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico rappresenterà grazie all’Ecobonus del 110% un’importante occasione per la ripresa.

“Ci auguriamo che il decreto possa fornire regole chiare e semplici” dichiara Edwin Ferrari, presidente Legacoop Emilia Ovest. “Questo pacchetto di norme rappresenta un’opportunità di investimento in un settore profondamente segnato dalla lunga crisi e un’occasione per riqualificare il patrimonio immobiliare rendendolo più efficiente e sostenibile. Nel nostro mondo abbiamo tutte le competenze per offrire soluzioni e consulenze specialistiche, supportate dalle strutture associative. Il primo obiettivo è di interloquire con gli operatori più importanti del settore offrendo la relazione con l’intero nostro settore per attivare velocemente gli interventi”.