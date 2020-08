Risolto il guasto ad un riduttore del gas in via Mordacci: al lavoro le squadre Ireti per il ripristino

È stato individuato e risolto il guasto alla rete cittadina del gas nella zona di Via Emilia Ovest. Questa mattina, verso le ore 11, un riduttore di pressione che serve via Mordacci – via ferrarini – via Costa – via Leggiadri Gallani – via Lombardini – via Zaccarini – Via Castagnola e le zone limitrofe è andato in avaria. Subito intervenute sul posto, le squadre IRETI – coordinate dal centro di telecontrollo – hanno provveduto a disalimentare la zona e a sostituire il componente difettoso. Verso le ore 12 la rete veniva ripristinata e riportata in pressione.

Le procedure di sicurezza, tuttavia, prevedono che ogni singola utenza debba essere riattivata dai tecnici di IRETI che provvederanno allo sfiato delle tubazioni dall’aria presso ogni singolo contatore: gli utenti pertanto dovranno attendere il passaggio dei tecnici che provvederanno alla rimessa in servizio dell’impianto. È in ogni caso vietato procedere autonomamente al ripristino.

IREN ringrazia gli Utenti per la collaborazione.