Sabato 22 al Teatro Europa lo spettacolo “Sonja” con Federica Tardito

Sabato 22 gennaio 2022 – ore 21.00

Teatro Europa lo spettacolo SONJA con Federica Tardito (compagnia tardito/rendina).

Nuovo appuntamento al Teatro Europa con lo spettacolo Sonja, di e con Federica Tardito, liberamente ispirato alla figura di Sonja dall’opera Zio Vanja di Anton Cechov. Una soggettiva sul personaggio di Sonja, un viaggio che si situa tra le pagine di Cechov e che porta in scena il mondo di una donna, dai delicati e azzurri moti dell’anima e di un amore non corrisposto. Un percorso in cui il personaggio, arrestandosi sulla soglia della narrazione, ne prende distanza per avvicinarsi alla dimensione interiore e dar voce alla parte invisibile. Per lasciar emergere l’inedito stupore dell’inespresso.

Mi sono sentita toccata dal personaggio di Sonja come se questa anima femminile mi risuonasse nel profondo, uno strano sentimento di stupore e vicinanza … con non poco tragicomico coraggio avanzo i primi passi verso la sua figura dai desideri mancati, dallo sguardo rivolto verso il cielo. Mossa da un desiderio di levità, scorgo una sottilissima vena sospesa, in bilico, tra l’anelito al sublime e il suo inevitabile inciampo.

Ingresso spettacolo intero 12 euro; ridotto 10 euro (under 18, over 65, universitari, soci Coop, Avis, Colser-Aurora Domus, Parma card).

Accesso consentito con super green pass. Mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti. La prenotazione è consigliata.

