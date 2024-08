Sabato 7 e domenica 8 settembre è Parma Mezza Maratona

Un format sempre più ricco, capace di abbinare sport, divertimento e tante iniziative per una città intera che scende in pista. Sabato 7 e domenica 8 settembre torna la Parma Mezza Maratona, evento clou del Cus Parma che quest’anno festeggia la 26esima edizione. Oltre a una squadra di partner affiatata e da anni al fianco del Centro Universitario Sportivo, sono tante le novità che scandiscono la manifestazione più attesa dai runner cittadini e non.

A cominciare dal percorso della 21 km, ‘regina’ della due giorni, che si rinnova senza dimenticare le tappe più suggestive del centro. Non solo: tra le news spicca sicuramente la nuova location della Kids. Infatti questa corsa amatissima da piccini e famiglie, quest’anno – forte sempre del coordinamento di Giocampus – approderà in piazza Garibaldi il sabato pomeriggio. Sempre il sabato sarà riservato alle iniziative rivolte a tutti, ma proprio tutti, coloro che faranno tappa nel cuore del centro. Oltre alla consueta distribuzione dei pacchi gara, un fitto programma si svolgerà durante la giornata. Oltre ai laboratori culinari e al Pizzabimbi, ci sarà la possibilità di assaggi gratuiti di ottima pasta al pomodoro. E ancora: andrà in scena la ‘Course des cafè’ coi partecipanti nei panni di baristi impegnati in una corsa con vassoio e tanto di tazzina con brioche. Per chiudere in bellezza la giornata poi dj set finale.

“Quest’anno torniamo, se possibile, ancor più carichi e con la voglia di offrire un evento nuovo, ancor più ricco di iniziative, mettendo sempre al centro la corsa – chiosa Iacopo Tadonio, numero uno del Centro Universitario Sportivo -. Il Cus Parma si è rinnovato, accogliendo consigliere e consiglieri pronti a spendersi per la città e ad accompagnare lo staff che da sempre si occupa della Parma Mezza Maratona. Tutto per offrire alla città e a chi viene da fuori un weekend indimenticabile. Per la buona riuscita dell’evento, inutile dirlo, è essenziale poter contare su istituzioni e sponsor che condividono valori e speranze, prima ancora delle risorse. In primis il Comune di Parma, da sempre al nostro fianco, in particolare il sindaco Guerra e il personale comunale. E’ doveroso inoltre ringraziare tutti i partner a cominciare da Artcafè, Agenzia CFC di Reale Mutua, Conad, Erreà, Cetilar e Medi Saluser in prima linea per la buona riuscita della manifestazione”.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE – La Mezza Maratona, ovvero la distanza dei 21 chilometri, resta la vetrina più importante della manifestazione. Al suo fianco si conferma la Parma10 km, sia nella sua versione competitiva che in quella special ovvero aperta a tutti. Grande novità sarà il percorso della Mezza: dopo la parte di 10 km che ricalca il percorso storico e che sarà corso appunto insieme ai partecipanti delle altre competizioni, gli atleti ripartiranno da via Cavour e poi Piazza Garibaldi per percorrere gli altri 21 km in zona sud est della città. Rientro con “volata” finale percorrendo viale Rustici, viale Basetti, Ponte Caprazzucca, via Bixio, Ponte di Mezzo e via Mazzini.

News anche per la Parma Kids, manifestazione riservata ai giovani e giovanissimi che si correrà il sabato pomeriggio, in piazza Garibaldi: iscrizioni, gratuite, già aperte sul sito e una mail dedicata per le info (kids@parmamezzamaratona.it). Partenza per le 17, ma apertura segreteria dalle 15. Alla domenica mattina, in concomitanza con le gare sulle distanze da 21 e 10 km, ecco finalmente la camminata da 5 km Corri per la Vita con uno sguardo rivolto agli amici a quattro zampe ma soprattutto alla solidarietà. L’associazione a cui verranno destinati i proventi sarà ‘Operare per – Nel mondo dalla parte dei Bambini’, associazione di professionisti sanitari che portano la chirurgia pediatrica nei paesi più poveri del mondo. La loro mission è dare un futuro a bambini e giovani adulti affetti da gravi malformazioni congenite che nel loro paese non vengono trattate. E la solidarietà corre (anche) a quattro zampe. Già, perché chi partecipa alla 5 km insieme al proprio cane avrà l’occasione di acquistare un pettorale per Fido e il ricavato andrà sempre a Operare per.

TUTTE LE INFO SUL SITO DEDICATO – www.parmamezzamaratona.it è il portale dedicato alla due giorni di appuntamento. Con un click saranno disponibili tutte le informazioni su gare, iscrizioni e costi. Saranno presenti informazioni sulle tante iniziative del weekend, come usufruire di convenzioni e per i più competitivi anche ricchi contenuti per allenamenti, preparazione, alimentazione e immagini e video dei protagonisti delle passate edizioni. Oltre al sito internet i runner potranno rimanere “sintonizzati” attraverso i social, seguendo la pagina Facebook e Instagram in cui verranno pubblicate svariate informazioni e foto della manifestazione.