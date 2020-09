Sala Baganza: a breve si apre la rotonda tra SP. 58 e via Collecchio

“Entro la fine di questa settimana sarà aperta la rotonda tra la strada provinciale n. 58 “di Sala Baganza” con la strada comunale “Via Collecchio”, in prossimità del centro abitato di Sala.” A dare l’annuncio è il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, che stamattina ha effettuato un sopralluogo sul posto, insieme al Sindaco di Sala Baganza Aldo Spina e a Giovanni Gennari titolare della Sitec di Lesignano Bagni, l’impresa realizzatrice.

“I lavori saranno conclusi in netto anticipo rispetto ai tempi previsti – continua Bertocchi – In questo modo mettiamo in sicurezza un incrocio pericoloso, e lo facciamo prima dell’inizio della scuola, eliminando i disagi dovuti al cantiere. Eventuali rifiniture saranno eseguite a cantiere chiuso.”

I lavori erano stati consegnati il 29 giugno e la ditta aveva tempo 120 giorni, quindi l’anticipo è di quasi due mesi rispetto al previsto.

L’importo dei lavori è di 252 mila euro, di cui 48 mila finanziati dal Comune di Sala Baganza, il resto della Provincia di Parma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La rotatoria presenta un diametro esterno di 36 m

L’anello carrabile la una larghezza di 10,50 m (una corsia da 7,50 metri cadauna e due banchine laterali da 1,5 m), l’isola centrale presenta un diametro di 15 m.

La corona sormontabile presenta una larghezza di 2,00 m, è stata realizzata con una pavimentazione in cubetti di porfido; nell’aiuola centrale sarà presente un’aiuola a verde.

È inoltre prevista l’illuminazione della rotatoria e dei bracci di ingresso.