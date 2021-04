Sala Baganza: completati gli interventi di “e-distribuzione” sulla linea elettrica

Nelle ultime settimane e-distribuzione ha ultimato una serie di significativi investimenti sulla rete elettrica di Sala Baganza. Interventi iniziati nel 2018 con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in termini di continuità del servizio per l’intero abitato.

In particolare, la vecchia linea, tecnologicamente superata, che collegava via Figlie della Croce con via Gruzza, tra il 2018 e ilo 2019 è stata sostituita con nuovi e moderni collegamenti con cavi interrati. Recentemente, poi, sono stati sostituiti i principali componenti del sistema ed è stato realizzato un fondamentale collegamento tra le cabine di trasformazione ubicate in via Zappati e via Naufraghi del Galilea.

Quest’ultima opera permette di perfezionare il funzionamento della rete del capoluogo: in presenza di eventuali guasti, sarà infatti possibile disporre di due diverse linee contro alimentanti e gestire le stesse mediante l’automazione delle manovre.

Nei giorni scorsi la nuova linea elettrica è stata definitivamente allacciata e testata, pertanto i benefici in termini di qualità del servizio possono già essere constatati. Nei prossimi mesi verranno completate le opere con i necessari interventi di ripristino.

«Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale di Sala Baganza per la fattiva collaborazione che ci ha permesso di completare i lavori nei tempi previsti – commenta Fabio Coppiardi, responsabile e-distribuzione Piacenza e Parma –. Con questi interventi abbiamo potenziato e reso più resiliente la rete di distribuzione con benefici tangibili in termini di qualità del servizio elettrico per tutti i cittadini. La nostra attività continuerà anche nel 2021 con attività e investimenti che testimoniano l’impegno costante della nostra azienda sul territorio parmense».

«C’è soddisfazione per questi recenti interventi – commenta il Sindaco Aldo Spina –, che migliorano in modo significativo la qualità di questo fondamentale servizio. Molto positivo anche il clima di collaborazione con l’azienda grazie al quale si sta concretizzando un ambizioso progetto di investimenti».