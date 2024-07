Salso, bici rubata recuperata grazie al Gps: denunciato un 40enne

Una bicicletta rubata a Parma è stata ritrovata grazie al segnale gps. Un uomo di 40 anni è stato denunciato per ricettazione.

*******

A tradire un cittadino straniero di 40 anni è stato un minuscolo tracker Gps che il padrone di un mezzo a due ruote aveva installato. Un tracker GPS che si adatta a tutti i telai standard per bici e non solo. Progettato con una durata della batteria di 12 mesi, un peso di soli 95 grammi e una buona facilità di utilizzo: si collega allo smartphone e può inviare avvisi istantanei di manomissione che consentono di monitorare la bici in tempo reale.

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, durante un controllo effettuato nel corso dei servizi di vigilanza del territorio, hanno intercettato un cittadino nordafricano che transitava nelle vie del comune salsese in sella ad una bicicletta che era stata segnalata come rubata a Parma alcuni giorni prima e dotata di un GPS. I militari, in base ai dati ricevuti dal dispositivo, hanno individuato il velocipede e hanno fermato l’uomo, che non ha saputo giustificare il possesso del veicolo. I militari lo hanno quindi accompagnato in caserma, dove hanno proceduto a denunciarlo per ricettazione e a recuperare la bici, poi restituita al legittimo proprietario.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma