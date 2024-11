Salsomaggiore: avevano mezzo chilo di cocaina in casa pronta per lo spaccio: due uomini arrestati

I Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno inferto un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti arrestando due uomini e sequestrando oltre 500 grammi di cocaina.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno arrestato due presunti pusher, un 39enne straniero ed un 42enne italiano entrambi residenti a Salsomaggiore Terme, sequestrando oltre 500 grammi di cocaina.

L’attività trae spunto da un’importante analisi info investigativa operata dalle pattuglie che quotidianamente presidiano quel territorio, che ha permesso ai Carabinieri del NOR di Salsomaggiore Terme, di eseguire servizi di osservazione, che hanno evidenziato movimenti sospetti in una zona del plesso termale centrale, sia di giorno che di notte. Di fatto si era creata una forma di pellegrinaggio: molte persone, dopo aver raggiunto in auto la location, attendevano il sopraggiungere di due uomini che, con mosse veloci e guardinghe, dopo aver incontrato quelli che potevano essere ritenuti clienti, si allontanavano velocemente.

Questo flusso costante di individui e veicoli, unito a presunti incontri veloci con persone talune note come consumatori di droga, ha fatto ben intuire ai Carabinieri che erano di fronte ad un’attività clandestina potenzialmente riconducibile al grave fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno pertanto organizzato ben più mirati servizi di osservazione discreta sulla zona, avvalendosi anche di una sofisticata strumentazione fotografica idonea a percepire le immagini anche in ambiente notturno.

Raccolte tutte le informazioni ed i relativi riscontri sul territorio, i Carabinieri hanno dato corso alla perquisizione mettendo in campo diverse pattuglie con personale anche in borghese, che divisi per squadre hanno raggiunto contemporaneamente i relativi obbiettivi, effettuando la perquisizione delle rispettive dimore e veicoli in uso al 39enne e al 42enne.

Le persone, raggiunte contemporaneamente all’interno delle loro abitazioni ha garantito l’effetto sorpresa, del “blitz” che ha permesso ai militari di rinvenire presso le rispettive abitazioni lo stupefacente del tipo cocaina.

Nella casa del 39enne straniero, nascosta sul balcone, è stata rinvenuta in un sacchetto di plastica sottovuoto della cocaina sotto forma di “grosso sasso” del peso di poco meno di 500 grammi, ed ancora dall’interno dell’autovettura in suo uso parcheggiata vicino casa sono stati rinvenuti ulteriori 4 grammi della medesima sostanza, suddivisi in due dosi nascoste nel bracciolo del mezzo.

Nella casa del 42enne italiano invece, è stata rinvenuta in un sacchetto di plastica di colore blu della cocaina in “sasso” del peso di 30 grammi, nonché ulteriori 2 grammi circa suddivisi in due involucri in cellophane.

La sostanza stupefacente, dopo essere stata esaminata al Narcotest ed essere effettivamente risultata cocaina è stata posta sotto sequestro

I due uomini, alla luce delle evidenze emerse, sono stati accompagnati in caserma e dichiarati in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle operazioni di legge e sentito il PM di turno, il 42enne italiano è stato posto in regime di restrizione domiciliare in attesa di Giudizio Direttissimo mentre il 39enne straniero è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida da parte del G.I.P.

Il giudice, convalidati gli arresti ha disposto a carico del 42enne la misura cautelare dell’obbligo di firma mentre a carico del 39enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

È obbligo rilevare che entrambe le persone arrestate sono allo stato, solamente indiziate di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando provinciale Carabinieri di Parma