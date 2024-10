Sanità e Caregiving al centro degli obiettivi di Daisy Bizzi (FdI)

La richiesta di assistenza al domicilio del paziente è in forte crescita in ragione di vari fattori: l’aumento della speranza di vita e il progressivo aumento di patologie correlate alla quarta età, la sempre crescente esigenza di concentrare le spese pubbliche in favore del sistema sanitario lasciando ai margini la questione assistenziale che rimane comunque di estrema importanza per garantire la libertà, la dignità e il benessere della persona fragile e di tutto il suo nucleo familiare.

“In una situazione complessa come è quella attuale,- osserva Daisy Bizzi candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna – ovvero dove i nuclei familiari sono sempre meno numerosi e le figure fragili invece sempre maggiori, è necessario intervenire urgentemente con una assistenza professionale, agevolando l’ingresso di figure qualificate nelle famiglie che necessitano di una assistenza capace ed empatica per i loro familiari. Una misura utile per favorire tale sviluppo e al contempo per contrastare il lavoro sommerso potrebbe essere la defiscalizzazione del lavoro di cura. Una soluzione rapida e facile da applicare; certamente efficac,e soprattutto se adottata sia alle assunzioni dirette per l’assistente domiciliare, sia per chi si rivolge a Cooperative o altri professionisti del settore.”