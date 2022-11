Scuola e disabilità: i servizi messi in campo da Pedemontana sociale

Con il suono della prima campanella sono ripresi anche i servizi di Azienda Pedemontana sociale per garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992, che frequentano le scuole materne, elementari e medie dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

Servizi fondamentali che assicurano quotidianamente ai giovani utenti e alle loro famiglie il trasporto casa-scuola-casa a bordo del Taxi sociale, realizzato in collaborazione con i volontari Auser e del Circolo Verdi di Monticelli Terme, e il sostegno degli educatori scolastici specializzati (E.S.E.A.), che oltre ad occuparsi dei bisogni assistenziali dei ragazzi li supportano nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, favorendo così la loro inclusione, autonomia e l’integrazione tra le diverse attività didattiche. Un lavoro complesso che può essere svolto all’interno di una Equipe Educativa scolastica, costituita presso ciascun Istituto Comprensivo, oppure per mezzo di un affiancamento individuale dell’alunno.

L’Educativa scolastica, che nei Comuni dell’Unione è stata affidata per mezzo di una gara d’appalto alla Cooperativa Sociale Auroradomus, prevede un raccordo progettuale insieme alle famiglie e alle istituzioni coinvolte, come la Neuropsichiatria dell’Azienda Usl e l’Istituto comprensivo stesso. Azienda Pedemontana sociale si è inoltre dotata di uno strumento di valutazione per distribuire gli interventi sul territorio in base al grado di necessità di ciascun alunno.

Per garantire il trasporto delle persone con disabilità, studenti compresi, e l’E.S.E.A., Pedemontana sociale ha messo a bilancio per l’intero anno scolastico 2022-2023 925mila euro, di cui 330mila per Collecchio, 112mila per Felino, 163mila per Montechiarugolo, 106mila per Sala Baganza e 214mila per Traversetolo. Quasi un milione di euro che permettono oltre 6.700 viaggi e ben 1.349 ore settimanali di presenza da parte di 49 educatori scolastici a fianco di 207 alunni.

Per quel che riguarda il servizio di Taxi sociale, gli alunni devono essere in possesso anche di un certificato medico che attesti la compatibilità delle loro condizioni sanitarie con il trasporto, che non può essere effettuato quando sia necessaria un’assistenza particolare, ad esempio la somministrazione di un farmaco, oppure nel caso in cui non possano gestire autonomamente apparati elettro-medicali o infusivi.

«Il nostro impegno nel supportare gli alunni e le alunne con disabilità è costante e traspare anche dai numeri, che non solo semplicemente delle fredde cifre ma rappresentano persone e famiglie – afferma il sindaco di Montechiarugolo e presidente di Pedemontana sociale Daniele Friggeri –. Numeri che dimostrano l’attenzione messa in campo ogni giorno da APS, che richiede un impegno economico rilevante ma sulla quale non possiamo e non vogliamo indietreggiare, anzi: ogni anno le risorse aumentano e come Comuni siamo felici di investire sempre di più per favorire l’inclusione. Perché per noi il “non lasciare indietro nessuno” è una priorità – conclude – e come amministratori cercheremo di fare sempre il massimo possibile».

«Questi numeri hanno un grande significato e dimostrano la volontà di essere a fianco dei nostri giovani e, più in generale, delle persone che, insieme alle loro famiglie, si trovano in situazioni di difficoltà – ribadisce la presidente dell’Unione e sindaca di Collecchio Maristella Galli –. Il supporto ai cittadini fragili è per l’Unione una priorità, una mission nella quale crediamo fortemente – prosegue – Le ore di educativa scolastica, il trasporto quotidiano degli alunni e delle alunne con disabilità sono una parte importante dell’impegno quotidiano messo in campo dall’unione Pedemontana e dai suoi Comuni attraverso APS».

Educatori scolastici (ESEA)

Comune Educatori Utenti Ore Collecchio 19 60 431 Felino 5 16 128 Montechiarugolo 10 44 191 Sala Baganza 4 25 123 Traversetolo 11 62 266 Totale Unione 49 207 1.139

Viaggi del Taxi sociale per persone e alunni con disabilità

Comune Utenti Viaggi Collecchio 24 2.151 Felino 13 1.207 Montechiarugolo 15 213 Sala Baganza 6 1.593 Traversetolo 16 1.549 Totale Unione 74 6.713

Investimenti Educativa e Taxi sociale