Siccità: ordinanza del Comune di Parma per limitare l’uso dell’acqua potabile (usi extra-domestici)

A fronte del perdurare del periodo siccitoso, il sindaco, con propria ordinanza ha previsto le seguenti limitazioni all’uso dell’acqua potabile.

Nel periodo dal 24/06/2022 al 21/09/2022, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del sindaco, è previsto il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 alle 21. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile. Sono esclusi dall’ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana.

Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell’acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto, Ireti.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo per l’osservanza del provvedimento.