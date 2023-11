Sissa, rinvenute 4 pistole durante lo sgombero di una soffitta

Nel corso dell’attività di sgombero di una soffitta, con mobili e scatoloni accatastati da anni, una famiglia residente del comune di Sissa Trecasali ha rinvenuto, quelle che sembravano essere a tutti gli effetti, delle pistole impacchettate e sigillate. I proprietari, spaventati dal ritrovamento, hanno subito contattato il 112, per avere indicazioni sul da farsi, sospendendo ogni attività, come suggerito dall’operatore di Centrale.

I Carabinieri della Stazione di Sissa, competenti per territorio, hanno immediatamente effettuato un sopralluogo e rinvenuto 4 pistole. Gli accertamenti esperiti di iniziativa non sono stati semplici: nessuno dei precedenti residenti in quella casa, per altro nel frattempo deceduti, aveva mai posseduto armi, e nemmeno gli eredi sapevano dare indicazioni sulla provenienza delle pistole.

I Militari a questo punto, hanno recuperato le 4 pistole, ponendole sotto sequestro per i successivi accertamenti necessari a determinarne la lecita o illecita provenienza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma