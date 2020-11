Sospeso domenica 29 novembre il mercato di piazzale Matteotti

Il mercato di piazzale Matteotti domenica non si farà. L’ordinanza relativa al commercio su aree pubbliche emanata oggi consente infatti le attività solo con garanzia di specifiche misure anticontagio per le quali è raccomandata l’adozione di un apposito piano di controllo da parte del Sindaco.

Visti i tempi ristretti per potersi adoperare efficacemente, in modo da garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza per esercenti e cittadini, domenica 29 novembre il mercato di piazzale Matteotti sarà sospeso.