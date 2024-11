Spaccia nei parcheggi di un supermercato, arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno arrestato un 32enne, straniero per “spaccio” e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo Cocaina.

I militari, nel pomeriggio del 15 novembre, durante i costanti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del grave fenomeno del consumo e spaccio di stupefacenti, hanno dedicato attenzione a quelle zone che solitamente, per destinazione delle attività e dei servizi presenti, nella mente dei criminali, non destano particolare attenzione e quindi è più semplice passare inosservati.

Pertanto, con l’intento di individuare atteggiamenti insoliti e riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari, in abiti civili, si sono resi invisibili confondendosi tra i cittadini che uscivano da un parcheggio di un supermercato presente nella zona ovest della città.

Solo gli occhi attenti e allenati di chi svolge quotidianamente queste operazioni di polizia sono in grado di cogliere quegli “attimi” di vita sociale che devono ritenersi estranei ai luoghi e alle naturali destinazioni del settore osservato, peculiarità imprescindibili per individuare i “pusher” e procedere nei loro confronti.

Le consegne «volanti» in strada in luoghi pubblici o in mezzo alla folla sono sempre più frequenti, ed utilizzate per rispondere alle richieste della clientela.

Erano le ore 15.00 circa quando i militari, hanno notato il conducente di un veicolo affiancarsi ad un’altra autovettura e consegnare all’autista un piccolo involucro in cellophane, ricevendo in cambio delle banconote.

Immediatamente dopo, i militari documentavano un’ulteriore cessione, con identiche modalità operative. Tali dinamiche chiaramente riconducibili ad una attività di spaccio, hanno fatto scattare il “blitz” con i militari che prontamente intervenuti hanno bloccato tutti i protagonisti presenti sulla scena.

All’esito del controllo di polizia, gli “acquirenti”, un cittadino italiano 39enne è stato trovato in possesso di una “pallina” di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 1 mentre il secondo, un italiano 41enne è stato trovato in possesso di 4 “palline” di cocaina del peso totale di gr. 4.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del “pusher” ha permesso di reperire, all’interno dell’armadio della camera da letto conservata “sottovuoto” ulteriori 6 grammi della medesima sostanza, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, 3 telefoni cellulare, nonchè la somma di 1.800 euro in banconote di vario taglio.

La sostanza stupefacente, dopo essere stata esaminata al Narcotest ed essere risultata cocaina è stata posta sotto sequestro.

Al termine dell’operazione, il 32enne straniero è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di spaccio e detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Stazione di Parma Oltretorrente in attesa dell’udienza di convalida con rito “direttissimo”.

Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 32enne la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di dimora in Parma con l’obbligo di permanere all’interno della propria abitazione in orario notturno.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.