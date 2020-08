Spalla di San Secondo e commercianti del centro protagonisti del prossimo week-end

A causa dell’impossibilità di gestire sotto il profilo della sicurezza sanitaria anti-Covid una manifestazione così articolata e ricca di pubblico, l’Amministrazione comunale di San Secondo Parmense ha deliberato già da tempo di rinviare al 2021 la 64a edizione della storica Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo. Tuttavia l’ultimo week-end di agosto, che sarebbe stato destinato alla manifestazione, non rimarrà vuoto nelle strade del paese della Bassa.

Quest’anno vi sarà spazio per le proposte dei commercianti del centro che, dopo la parentesi del lockdown, avranno la possibilità di animare e proporre gustosi piatti tradizionali, con l’immancabile Spalla, il salume tipico di San Secondo.

Ad aprire il week-end sarà la Trattoria Pizzeria Angedras, che già giovedì sera nello spazio raccolto di Piazza della Racchetta, presso via Roma, proporrà il concerto di Elisa Sandrini che animerà la cena con menù tipico; venerdì 28 agosto sarà la volta di Daniele Mariotti, e sabato 29 si esibirà il Duo Acoustic Pop.

Dalla sera di venerdì in via Garibaldi sarà allestito lo spazio all’aperto della Nuova Pasticceria Lady e del Non Solo Bar con proposte tradizionali e innovative, il sabato si aggiungerà anche il Forno Magnani.

Domenica 30 sarà la giornata dedicata al Mercato straordinario, che si svolgerà dal mattino alla sera in via Garibaldi e via Roma: vi saranno banchi di artigianato artistico, abbigliamento e specialità alimentari tipiche di altre regioni; alle 18 in piazza Mazzini si esibirà il corpo bandistico Vito Frazzi in un concerto/omaggio rivolto alla cittadinanza; a pranzo e a cena i locali del paese saranno aperti.

Lunedì 31 all’Angedras si tornerà a cenare con la musica di Veronica Costa e Alessandro Ferrara, mentre martedì 1 settembre, in quella che era la tradizionale serata conclusiva con i fuochi d’artificio, si potrà cenare all’aperto al Non Solo Bar, e all’Angedras con la musica di Sole Mediterraneo, e alla Nuova Pasticceria Lady con il Q Ensemble Jazz.