“Strage di Piazza della Loggia”: un incontro al Barrique in Piazzale Picelli

Il 28 maggio del 1974 è una data tremenda della storia dell’Italia repubblicana. In Piazza della Loggia, a Brescia, durante una manifestazione antifascista esplode una bomba. Muoiono 8 persone e si contano 100 feriti. Il 20 giugno 2017, dopo un lungo iter processuale, vengono condannati quali mandati ed esecutori i membri di una cellula di Ordine Nuovo Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Carlo Digilio e Marcello Soffiati. Ancora oggi la vicenda giudiziaria non è chiusa e l’intera verità ‒ tra depistaggi e passi falsi ‒ fatica ad emergere.

Per ricordare questo tragico evento e districarsi nell’intricata vicenda, gli autori Francesco Barilli e Matteo Fenoglio hanno realizzato la graphic novel Piazza della Loggia, edita Becco Giallo. Un volume che ricostruisce i fatti, il contesto storico e gli sviluppi ed esiti processuali, ne emerge un quadro inquietante, soprattutto per le connessioni fra la destra eversiva e uomini degli apparati di sicurezza dello Stato. Insieme agli autori ci sarà anche Saverio Ferrari, tra gli animatori dell’Osservatorio democratico delle nuove destre e autore, insieme a Pietro Gambarino, del volume Piazza della Loggia cinquant’anni dopo (Red Star Press, 2024).

L’incontro si svolgerà venerdì 14 giugno, alle ore 18,30, presso il Barrique di Piazzale Picelli a Parma. A dialogare con gli autori saranno i ricercatori del Centro studi movimenti Andrea Cossu e Francesco Pelosi.