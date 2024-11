Taxi a Parma: entro febbraio ’25 il bando per assegnare dodici nuove licenze

A seguito dello studio commissionato, nel luglio scorso, dal Comune di Parma a una società specializzata, dopo un periodo di quasi nove mesi di sperimentazione di un nuovo sistema di programmazione dei turni dei taxi, si va verso la pubblicazione del bando per il rilascio di nuove licenze taxi.

Lo studio commissionato dal Comune, infatti, ha portato alla conferma della necessità di 12 nuove licenze Taxi, che si aggiungerebbero alle 78 attualmente disponibili, delle quali 2 nuove licenze specifiche per il trasporto disabili con auto attrezzate, in linea con quanto concordato con le associazioni più rappresentative del mondo della disabilità, che hanno manifestato apprezzamento per la prospettiva di ampliare l’offerta anche sotto questo punto di vista.



I presupposti alla base del nuovo bando si fondano sulla pianificazione provinciale 2019, sulla recente legge in materia, pubblicata a ottobre 2023, cosiddetta “Legge Omnibus”, e, ovviamente, sull’indagine scientifica del mercato di riferimento, con particolare riguardo ai dati disponibili riferiti al rapporto tra domanda e offerta.

“Prosegue speditamente il percorso partecipativo volto alla previsione di nuove licenze, potenziando e migliorando così il servizio a beneficio di cittadini e turisti – ha dichiarato Chiara Vernizzi,assessora alle Attività Economiche e Pianificazione per il Commercio -. Il nuovo bando costituisce una risposta concreta alla domanda sempre maggiore di mobilità. L’obiettivo, quindi, è di pubblicare a breve il bando con la previsione di dodici nuove licenze, tra cui due destinate al trasporto di persone con disabilità”.



Il percorso partecipativo è iniziato ai primi di novembre con un incontro con le categorie rappresentative dei 78 taxisti autorizzati oggi a Parma e proseguirà fino a fine anno.

Si tratta di un percorso condiviso con l’amministrazione che si concluderà con la redazione di un documento che verrà trasmesso all’Autorità di regolazione dei trasporti che, come previsto dalla legge, fornirà un proprio parere al Comune sullo schema di bando pubblico.

Tra i punti che verranno affrontati, il valore delle nuove licenze dal momento che la legge prevede che “il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è fissato da ciascun Comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi”.

Una volta ottenuto il parere, il bando verrà pubblicato entro febbraio 2025, e lasciato attivo per alcuni mesi, per darne la massima pubblicità e favorire la partecipazione. Alla scadenza, una commissione sarà chiamata a valutare le proposte di candidatura con l’obiettivo di rilasciare le nuove licenze entro settembre.