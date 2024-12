Teatro Regio: Luca Salsi e Michele Pertusi in “Pianse ed amò per tutti”, recital per l’ospedale dei bambini

Le voci verdiane scure sono dell’introspezione, dell’introversione, dell’energia – scrive Giuseppe Martini. Verdi se ne era presa cura fin da subito e più passava il tempo più capiva che i giovani, non solo sul palcoscenico, erano tigri di carta. Se nel 1844 il Silva di Ernani canta lo smacco della canizie di fronte alla gagliardia del giovane e tre anni dopo Macbeth piange sui propri errori, in mezzo ci sono due voci scure che in Attila contrattano i destini del mondo.

Due grandi voci e due cuori grandi: Luca Sals i e Michele Pertusi , accompagnati al pianoforte da Milo Martani , sarannoi protagonisti al Teatro Regio di Parma venerdì 20 dicembre 2024, ore20.30 , di Pianse ed amò per tutti recital lirico benefico in favore dell’Ospedale dei bambini di Parma “Pietro Barilla” , realizzato con Comune di Parma e presentato da Ilaria Notari, nel quale i due artisti interpreteranno arie dalle opere di Giuseppe Verdi Simon Boccanegra, Macbeth, I Vespri siciliani, Attila, Ernani, Rigoletto, Don Carlo.

Sono uomini maturi con riserve di energie come quelle che sfoga Rigoletto, o dogmatiche come ilrivoluzionario Procida, ma è anche il gesto ultimo contro qualcosa di più grande e imperscrutabile: da qui la disillusione di Boccanegra, l’acredine di Fiesco, il nichilismo di Filippo II, la rassegnata consapevolezza di Posa, raro baritono con la gioventù dalla sua. E non solo: quando si sentiva scippati i diritti d’autore da quei compositori come Raff che parafrasavano le sue melodie non sembra di sentir tuonare la voce del feudatario delle Roncole con il tono scuro e dolente di un baritono o di un basso?

