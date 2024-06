Terza settimana di eventi “Sul Naviglio”: tra i protagonisti il Premio Ubu Mario Perrotta

Prosegue la rassegna “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema” a cura dell’associazione L.O.F.T. APS e con il sostegno Comune di Parma, Fondazione Monteparma, Cooperativa Sociale Sirio, Chiesi Farmaceutici, Cooperativa Sociale Proges, Oiki e Sipi.

Ad aprire la terza settimana di appuntamenti, come sempre ad ingresso libero, sarà il Premio Ubu Mario Perrotta che lunedì 1° luglio, alle 21.30, porterà in scena nello spazio palco di Officine on/off, in Strada Naviglio Alto, lo spettacolo “In nome del padre”, scritto dallo stesso Perrotta con la consulenza alla drammaturgia dello psicoanalista Massimo Recalcati. Con questo lavoro teatrale, Perrotta riflette sulla figura paterna, sulla crisi genitoriale, sulle dinamiche familiari e su tutte quelle domande che i padri moderni si pongono per affrontare “il mestiere più difficile del mondo”.

La serata di martedì 2 luglio sarà, invece, dedicata alla poesia e a due anteprime performative. Dopo l’aperitivo, come sempre organizzato dal Bar Glenda, a partire dalle ore 19.00, si terranno alle 20.45, per il primo appuntamento del ciclo “Versi sul Naviglio”, a cura di Adriano Engelbrecht, alcune conversazioni sulla poesia e sulle più recenti novità editoriali; nell’occasione, la studiosa Silvia Manzi dialogherà con le poetesse Eleonora Conti, Valentina Furlotti, Maria Pia Quintavalla ed Emanuela Rizzo. A seguire, alle 22.00, il pubblico verrà accompagnato all’interno del Parco del Naviglio per assistere alla performance poetico/musicale, “Tentativo di gelosia”, con Franca Tragni e musiche di Patrizia Mattioli, tratta dal testo di allegorie della poetessa russa Marina Cvetaeva; la serata si concluderà alle 22.30 con l’anteprima/studio del progetto di Elisa Cuppini, coreografa e attrice, intitolato “Non so stare” (con la regia di Carlo Ferrari e le musiche di Yalica Jo), una piéce di teatro fisico che vuole riflettere sul senso della parola sostare.

Il cabaret di Davide Zilli, professore d’italiano e cantautore, sarà protagonista mercoledì 3 luglio, alle 21.30. Nello spettacolo/concerto “Il docente indecente. Canzoni di scuola, letteratura & altre oscenità” – che vedrà in scena anche la partecipazione degli attori Fabrizio Croci, Elisa Cuppini, Adriano Engelbrecht, Francesca Grisenti, Sandra Soncini e Franca Tragni – Zilli racconterà e canterà, nel suo stile personale, brillante, sagace e colto, gli splendori e le miserie del mondo dell’istruzione.

Danza e cinema d’autore saranno, infine, al centro del programma di giovedì 4 luglio. Dopo il consueto aperitivo dalle ore 19.00, la serata inizierà alle 20.30 con la performance “Cicli” con Silvia Di Stazio e Teresa Morisano che danzeranno una coreografia sulla ciclicità dell’esistenza, tra nascita, vita e morte; seguiranno due primi studi, “Derma – come pelle estesa” di e con Camilla Grandolfo, indagine danzata sulla capacità di crescere mutando simbolicamente la propria pelle, e “Riflesse” di e con Elisa Cuppini e Agnese Scotti, esplorazione, attraverso il movimento, della propria identità e della reciprocità dello sguardo. In chiusura di serata alle 21.30 si avrà, infine, la proiezione del celebre film di Mario Monicelli “Speriamo che sia femmina”, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo, evento presentato nell’ambito della rassegna “Il Cinemino” organizzata dal Comune di Parma.

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO GRATUITO con offerta libera.

Direzione organizzativa a cura di L.O.F.T. APS

Direzione tecnica a cura di Erika Borella con la collaborazione di Donatello Galloni e Alessandro Marsico.

L’accesso al pubblico per gli spettacoli serali è a partire dalle ore 21.00.

Durante le serate sarà attivo lo spazio ristoro gestito da Bar Glenda.

In caso di maltempo verranno fornite tempestive informazioni sull’eventuale luogo al chiuso dove rappresentare l’evento in programma.