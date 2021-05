Tesseramento e campagna in difesa del Made in Italy: banchetti della Lega di Parma nel weekend

Prosegue la presenza della Lega Salvini premier sul territorio. Sabato e domenica i parmigiani potranno rivolgersi ai banchetti per affrontare questioni locali e nazionali ma anche per aderire alla campagna di tesseramento.

“Tesserarsi – ha spiegato Sabrina Alberini, referente provinciale della Lega Salvini Premier – significa prendere parte attiva alle battaglie locali e nazionali, prima tra tutte la lotta a difesa del Made in Italy, patrimonio inestimabile del nostro territorio e del nostro Paese. Nel weekend sarà possibile aderire al progetto di Matteo Salvini per impegnare il Governo a difendere in ogni sede i prodotti, le aziende e i lavoratori del settore agroalimentare, parte integrante della nostra storia, cultura e tradizione”.

Nelle giornate di sabato e domenica saranno organizzati i gazebo: a Parma in via Mazzini sabato 29 dalle 10 alle 18; a Felino sabato 29 in piazza Miodini dalle 10 alle 12.30; a Fontanellato domenica 30 in piazza Matteotti dalle 9 alle 12; a Lesignano sabato 29 in piazza Marconi dalle 9.30 alle 12.30; a Neviano degli Arduini sabato 29 in via Costa 34 (Bazzano) dalle 17.30 alle 19.30 e in Località Mercato 149 (Scurano) dalle 17.30 alle 19.30; a Salsomaggiore Terme domenica 30 in Largo Roma dalle 9 alle 13; a San Secondo sabato 29 in via Garibaldi angolo via Repubblica dalle 9 alle 12; a Torrile sabato 29 in piazza della Repubblica dalle 9 alle 13; a Traversetolo domenica 30 in piazza Vittorio Veneto dalle 9 alle 13.

____

“La Lega è ancora una volta impegnata a difesa delle nostre eccellenze agroalimentari, contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti che le burocrazie di Bruxelles vogliono portare sulle tavole dei consumatori.

Siamo al lavoro nell’interesse delle migliaia di attività produttive della filiera agroalimentare e a tutela della salute dei consumatori, che hanno il diritto a prodotti di qualità e non a cibi sintetici. Un impegno che portiamo avanti con orgoglio nelle sedi istituzionali, al Governo e sui territori. Ai nostri gazebo sabato e domenica i cittadini potranno partecipare all’iniziativa #mangiacomeparli e firmare per il Disegno di legge della Lega “Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche”.



Così il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari.