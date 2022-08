Traversetolo, “Il libro più bello”: tre spettacoli di lettura performativa e musica dal vivo alla Corte Agresti

Si chiama “Il libro più bello” ed è un ciclo di tre spettacoli di lettura performativa e musica dal vivo a ingresso gratuito, organizzati dall’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con Fondazione La Toscanini, che prenderanno il via sabato 3 settembre alle ore 17 in Corte Agresti a Traversetolo. Il secondo appuntamento sarà l’8 settembre a Collecchio, alle ore 17 al Centro Culturale Claudio Cesari, e il terzo e ultimo spettacolo andrà in scena 10 settembre in piazza Fornia a Monticelli Terme.

Un armadio “magico” viaggiante che racchiude libri e musica, nato per accompagnare e stimolare bambini/e e ragazzi/e alla lettura e a far conoscere con la Biblioteca di Arturo, una dotazione di libri che La Toscanini mette a disposizione dei giovani e delle giovani utenti, albi illustrati, silent book e graphic novel a tema musicale.

La biblioteca, anche nella sua forma itinerante e performativa, vuole essere un servizio innovativo per intercettare nuovo pubblico, integrando la fruizione tradizionale dei libri con spettacoli di lettura e musica dal vivo. Spettacoli che avranno una durata di circa un’ora e che rientrano tra le attività del network nazionale “Community music”, che ha per obiettivo la promozione della musica come strumento pedagogico, legato alla sfera educativa, al contesto sociale e culturale, al bisogno di inclusione, di integrazione e di cambiamento sociale.

Protagonisti dei tre eventi, per la regia di Libero Stelluti e scenografia di Stefano Zullo, saranno l’attore Marco Fragnelli e un musicista de La Toscanini.