Ufficio Stampa Lab si presenta live social

Ufficio Stampa LAB è l’unico percorso formativo pratico e full immersion in Italia per la formazione degli addetti stampa che si tiene in presenza ed è agganciato a consulenze individuali ad hoc che possono essere fruite anche on line.

Per chi vuole diventare addetto stampa e per le aziende che desiderano formare una risorsa interna che si occupi di questa funzione, Ufficio Stampa LAB propone un percorso formativo pratico e intensivo che prepara professionisti capaci di gestire efficacemente le relazioni con i media.

Per scoprire di più sui prossimi corsi di Ufficio Stampa LAB e su come possono aiutare i partecipanti a raggiungere i propri obiettivi professionali, è possibile seguire gratuitamente la prossima live social che si terrà in diretta domenica 28 luglio alle ore 21.00 in diretta sulla pagina Facebook di Ufficio Stampa LAB.

Cliccando “Parteciperò” o “Mi interessa” al link di seguito, si potranno ricevere le notifiche di reminder e seguendo la diretta un bonus esclusivo: https://www.facebook.com/events/464195446213698