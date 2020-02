Una 70enne di Fidenza positiva al Coronavirus. Un caso anche a Torrile

ll sindaco di Torrile Alessandro Fadda – sentite le Autorità sanitarie competenti – comunica che è confermata la presenza di un caso di Coronavirus accertato nel Comune di Torrile.

“La persona risultata positiva al Coronavirus, una donna residente a Torrile – spiega il sindaco – è attualmente ricoverata nel Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma ed è trattata con terapia antivirale. L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno attivato, per questo caso positivo, tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero durante il ricovero”.

E’ risultata positiva al coronavirus una donna di 70 anni residente a Fidenza, che dall’Ospedale di Vaio è stata trasferita al Maggiore di Parma, NON in terapia intensiva, dove proseguirà il percorso di cura.

Anche questo caso è legato al focolaio della provincia di Lodi.

L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con cui il Sindaco Andrea Massari è in costante contatto, in accordo con le autorità sanitarie regionali hanno attivato per questo caso positivo tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero, durante il ricovero.

Il Sindaco Andrea Massari spiega che “l’Ospedale di Vaio e la rete sanitaria era preparata e ha potuto intervenire con metodo, rigore e precisione liberando il massimo della protezione per la nostra concittadina e per tutti gli operatori ospedalieri e la Comunità fidentina. Anche in queste ore ho potuto vedere lo scrupolo e l’impegno dei professionisti della sanità pubblica, cui presto o tardi quando torneremo alla normalità dovremo tutti porci il tema di come dire grazie in modo non banale e rituale. Intanto abbiamo un modo semplice per aiutarli nel loro lavoro e per aiutare noi tutti: non andare al pronto soccorso o in ambulatorio se abbiamo tosse e febbre e non intasare il 118. La prima cosa da fare è chiamare il proprio medico di famiglia o pediatra”.