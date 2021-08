Unionbirrai: a Cibus 2021 la premiazione della birra dell’anno

Unionbirrai e i Piccoli Birrifici Indipendenti italiani approdano a Cibus con un’area espositiva e con una serie di momenti interamente dedicati alla birra artigianale. Appuntamento dal 31 agosto al 3 settembre 2021 presso il Padiglione 7 di Fiere di Parma, spazio gestito da Cibus, in collaborazione con Unionbirrai e Birra Nostra, che accoglierà i produttori artigianali e ospiterà convegni e appuntamenti educational.

In occasione della sedicesima edizione di Birra dell’Anno, l’associazione di categoria dei Piccoli Birrifici Indipendenti ha scelto Cibus come location per la premiazione del concorso che ogni anno decreta le migliori birre artigianali italiane. La consegna dei premi per le 45 categorie in gara avverrà proprio nella giornata di apertura del Salone Internazionale dell’Alimentazione, martedì 31 agosto alle ore 15.00, nella sala Barilla.

Quattro saranno i momenti di approfondimento a cura di Unionbirrai che si svolgeranno nell’area lounge birra artigianale. Martedì 31 agosto alle ore 13.00 si parlerà di “Birra Artigianale: leggi, emendamenti, prospettive future.” con l’on. Chiara Gagnarli, Deputato del Parlamento Italiano, Capogruppo Commissione Agricoltura del Movimento 5 Stelle, e Vittorio Ferraris, direttore generale Unionbirrai.

Mercoledì 1 settembre alle ore 13.30 attenzione puntata sulle ricerche sulle proprietà nutraceutiche della birra e il suo corretto consumo con Luca Gatteschi, specialista in medicina dello sport, medico della squadra nazionale femminile di calcio, co-fondatore della Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere e docente della scuola allenatori FIGC, Bo Jensen, chairman EBCU, e Simone Monetti, segretario nazionale Unionbirrai.

Giovedì 2 settembre alle ore 14.30 approfondimento sull’etichettatura ambientale e le buone pratiche di sostenibilità per i birrifici con la dott.ssa Valeria De Siero, tecnologa alimentare.

Infine, venerdì 3 settembre alle ore 12.45 al centro della discussione le Leggi regionali per la birra artigianale con gli interventi di Andrea Monti, consigliere regionale, vicecapogruppo Lega della regione Lombardia, primo firmatario del progetto di legge regionale, Paolo Ruzzola, consigliere regionale, capogruppo Forza Italia della regione Piemonte, primo firmatario del progetto di legge regionale, e Andrea Soncini, componente del consiglio direttivo Unionbirrai.

Il Salone sarà anche occasione per degustare la birra artigianale italiana in città, dal 3 al 5 settembre, nel Cibus Off Village che animerà il centro di Parma. Ben quaranta saranno le spine artigianali che si potranno assaggiare nella Food & Beverage court nel Borgo delle Cucine venerdì 3 settembre dalle ore 18.00, sabato 4 e domenica 5 dalle ore 10.00 per tutta la giornata.

Maggiori informazioni sulle iniziative di Unionbirrai sono disponibili sul sito www.unionbirrai.it e sui social ufficiali dell’associazione. Per dettagli su Cibus: www.cibus.it.