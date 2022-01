Unione Pedemontana: dal 13 gennaio riprendono gli incontri al Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza

Al Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza riprendono gli incontri, gratuiti su prenotazione, di “Famiglie al Centro”, suddivisi nei tre percorsi “Mamme al Centro”, “Genitori al Centro” e “Papà al Centro”.

Ad aprire il calendario relativo al primo trimestre 2022, il 13 gennaio dalle 10 alle 12, saranno gli appuntamenti di “Mamme al Centro”, riservati alle neomamme con i loro bimbi e alle future mamme, che potranno ritrovarsi ogni giovedì, sempre allo stesso orario, per condividere dubbi ed esperienze con educatrici, pediatre e ostetriche, che forniranno loro consigli e strumenti utili per vivere al meglio una fase ricca di emozioni che a volte può rivelarsi un po’ complicata.

Due giorni dopo, sabato 15 gennaio alle ore 10, prenderanno il via gli incontri mensili di “Genitori al Centro”, dedicati a neogenitori e futuri genitori, che si svolgeranno sempre di sabato e durante i quali verranno affrontati i temi della coppia e della genitorialità per condividere emozioni, esperienze e difficoltà sotto la guida di esperti che daranno alcuni semplici consigli per intraprendere il nuovo cammino dell’essere genitori. In particolare il primo incontro, intitolato “Portare in fascia”, sarà con la dott.ssa Elisa Illica Magrini e gli operatori del CPF che illustreranno come utilizzare i supporti per trasportare i neonati.

Il terzo e ultimo percorso, “Papà al Centro”, inizierà sabato 29 gennaio, sempre alle ore 10 con una interessante incontro per imparare a conoscere le manovre per la disostruzione delle vie aeree e altre nozioni per la sicurezza dei più piccoli, che sarà guidato da Marco Boselli, coordinatore della Centrale 118 Emilia Ovest. Papà al Centro offre un calendario di appuntamenti, sempre a cadenza mensile e al sabato dalle 10 alle 12, con professionisti esperti (educatori, pediatri ecc.) per acquisire alcuni semplici strumenti e diventare attori protagonisti dell’esperienza genitoriale.

Gli appuntamenti di “Famiglie al Centro” sono rivolti a famiglie residenti nel territorio del Distretto Sud Est e si terranno sempre nella sede del Centro per le Famiglie, in via Vittorio Emanuele II, 36 a Sala Baganza.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni, ulteriori dettagli e prenotazioni, è necessario telefonare al Centro per le Famiglie allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanaosciale.pr.it.

Gli appuntamenti di “Mamme al Centro”

Dal 13 gennaio 2022, tutti i giovedì dalle 10 alle 12

Gli appuntamenti di “Genitori al Centro”

Sabato 15 gennaio 2022, dalle 10 alle 12

Portare in fascia

Impariamo a conoscere e ad utilizzare i supporti per portare i nostri

bimbi e bimbe in fascia, con la Dott.ssa Elisa Illica Magrini e gli operatori

del Centro per le Famiglie.

Sabato 12 febbraio 2022, dalle 10 alle 12

Bisogni dei bambini o vizi?

Impariamo ad ascoltare i bisogni dei nostri bambini, con la counselor, Dott.ssa Valeria Lo Nardo e gli operatori del Centro per le Famiglie.

Sabato 12 marzo 2022, dalle 10 alle 12

Sto con TE(ATRO)

Laboratorio per scoprire insieme un modo diverso di relazionarsi attraverso le tecniche teatrali, con la formatrice Veronica Boccia e gli operatori del Centro per le Famiglie.

Gli appuntamenti di “Papà al Centro”

Sabato 29 gennaio 2022, dalle 10 alle 12

Disostruzione vie aeree e altre nozioni di sicurezza

Con il Coordinatore della Centrale 118 Emilia Ovest Marco Boselli e l’operatore del Centro per le Famiglie.

Sabato 26 febbraio, dalle 10 alle 12

Costruisco il suo primo gioco

Impariamo a realizzare giocattoli per i nostri bimbi e bimbe insieme a Nicoletta della Biblioteca di Sala Baganza e all’operatore del CPF.

Sabato 26 febbraio, dalle 10 alle 12

Caro papà, il pediatra ti consiglia…

Incontro con il pediatra, Dott. Andrea Canali, e l’operatore del Centro per le Famiglie.