Università di Parma: il 3 aprile webinar di presentazione del programma “Teach for Italy”

Lunedì 3 aprile, alle 17.30 su Teams, si terrà il webinar di presentazione del programma “Teach for Italy – Insegnare per l’Italia”, patrocinato dall’Università di Parma. L’incontro si propone di presentare l’opportunità offerta da Teach For Italy di entrare nel programma biennale di alta formazione e insegnare nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado in contesti di svantaggio in Italia.

Il webinar è rivolto a studenti delle lauree magistrali dell’area umanistica e sociale ed è aperto anche a neolaureati.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei e del Delegato del Rettore per la Formazione iniziale e in servizio degli insegnanti Marco Mezzadri, a cui faranno seguito gli interventi sulla missione e la visione di Teach for Italy, e sulle modalità di candidatura di Antonio Piscopo, Vice-Direttore e Responsabile relazioni istituzionali, impatto, ricerca e policy, e di Alessia Gilardo, Responsabile Reclutamento e Comunicazione.

Teach for Italy – Insegnare per l’Italia è un’organizzazione senza scopo di lucro che opera per rafforzare la scuola pubblica italiana partendo dai contesti dove le sfide legate alla povertà educativa sono maggiori. L’obiettivo è contribuire a costruire un Paese in cui il luogo in cui si vive o la famiglia in cui si è nati non siano i soli parametri che determinano il livello d’istruzione e le opportunità future. Teach For Italy seleziona e forma “changemaker”, laureati magistrali che attraverso l’insegnamento nelle scuole pubbliche italiane vogliono avere un impatto sulle generazioni future e sul sistema educativo. Teach For Italy è parte di Teach For All, una rete internazionale di educatori e attori del cambiamento che ha l’obiettivo di contrastare le diseguaglianze educative in più di 60 Paesi nel mondo. Teach For Italy lavora in partnership con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, associazioni di categoria, fondazioni no profit e tutti gli attori chiave dell’ecosistema educativo, per costruire un movimento dedicato al contrasto delle crescenti disuguaglianze educative in Italia.

I partecipanti avranno la possibilità di interagire con i relatori e con due fellow del programma Teach for Italy che racconteranno la propria esperienza durante e dopo il percorso di formazione.

Il webinar è gratuito. Per ottenere il link occorre compilare il modulo di registrazione disponibile qui: https://urly.it/3thpr