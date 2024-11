Via Trento: arrestato 65enne sorpreso in auto con cocaina, due coltelli e una spranga di ferro

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 65enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I militari alcuni giorni fa, durante un normale servizio di pattuglia, svolto nel quartiere S. Leonardo, verso le ore 22.00, in via Trento hanno proceduto al controllo di una autovettura e del suo conducente.

L’uomo alla guida, un 65enne italiano alla richiesta di esibire la patente di guida è subito apparso nervoso e insofferente al controllo, tanto da far ritenere ai militari che tale comportamento potesse essere dettato dalla detenzione di qualcosa di illegale.

Sottoposto a perquisizione, dall’interno del vano porta oggetti sono comparsi due coltelli di cui uno a doppia lama della lunghezza di 19,00 cm.

Occultata invece fra i due sedili anteriori i militari hanno recuperato una mazza in ferro della lunghezza di circa 50 cm. Ma è stato a seguito della perquisizione personale, che i militari hanno rinvenuto tre dosi di cocaina del peso totale di poco più di un grammo, sapientemente occultate all’interno della scarpa sinistra calzata dal 65enne.

Tenuto conto che l’uomo risultava ancora molto nervoso e reticente a riferire dove abitasse, i Carabinieri con una attività investigativa condotta sul campo sono riusciti a individuare, all’estrema periferia est della città, la sua dimora.

A seguito di perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto all’interno di una valigia un involucro in cellophane trasparente contenente 35 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

L’uomo fermato è stato dunque accompagnato nella caserma di via delle Fonderie, dove la sostanza stupefacente, dopo essere stata esaminata al Narcotest ed essere effettivamente risultata cocaina è stata posta sotto sequestro, così come i coltelli e la mazza in ferro.

Al termine dell’operazione, il 65enne è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di oggetti atti ad offendere.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma