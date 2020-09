Welcome Day: tornano gli studenti Erasmus a Parma

Welcome Day con il Prorettore vicario Paolo Martelli e il delegato del Rettore ai progetti Overwold Roberto Montanari per il Consigliere delegato al Welfare dello studente universitario del Comune di Parma Leonardo Spadi.

Gli studenti provenienti da numerosi paesi europei sono stati accolti presso l’Aula F del Complesso Didattico di Via Del Prato.

Diverse decine di ragazzi e ragazze che per il prossimo anno accademico saranno inseriti nel nostro ateneo partecipando al programma Erasmus. “Un momento importante per la nostra città” ha commentato il Consigliere Spadi “Che dopo gli ultimi difficili mesi, segna non solo la ripresa della didattica, ma sottolinea l’accoglienza di studenti da altri paesi, che sono un patrimonio culturale e sociale, uno scambio prezioso non solo per il nostro Ateneo, ma anche per la nostra città”.