Zona Campus, ruba in un supermercato e picchia il vigilante mandandolo all’ospedale: arrestato

Entra in un supermercato in zona Campus, riempie una borsa per computer con 6 punte di formaggio ed esce senza pagare. L’addetto alla sicurezza lo ferma e lui reagisce violentemente, colpendolo ripetutamente all’addome, tanto da farlo finire in Ospedale. I Carabinieri intervengono e arrestano il 40enne on l’accusa di rapina.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato nella flagranza del reato un 40enne straniero ritenuto il presunto responsabile del reato di rapina impropria.

L’episodio risale al pomeriggio di qualche giorno fa quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma è intervenuta presso un supermercato in zona “campus”, in quanto un addetto alla sicurezza, nel tentativo di fermare il presunto autore di un furto era stato aggredito violentemente. La guardia giurata, seppure ha dovuto far ricorso alle cure mediche, con l’aiuto di un dipendente è riuscito a non far allontanare l’uomo, fino all’arrivo dei Carabinieri.

I militari, raggiunto l’obiettivo in pochi minuti, hanno bloccato il 40enne, il cui atteggiamento è risultato fin da subito aggressivo e scarsamente collaborativo. Al fine di ricostruire la vicenda, i Carabinieri prendevano contatti con l’addetto alla sicurezza che, in sintesi, riferiva di aver notato l’uomo girovagare all’interno del supermercato, con al seguito una borsa nera del tipo utilizzata per il trasporto di computer portatili che pensando di non essere visto, prelevava dallo scaffale sul quale erano esposti in vendita i formaggi, 6 “punte di grana” che nascondeva all’interno della borsa. L’addetto alla sicurezza, immaginando quello che da lì a poco sarebbe successo decideva di seguire tutti gli spostamenti dell’uomo e verificare il corretto pagamento della merce.

Una volta raggiunte le casse, l’uomo posizionava sul nastro come unici articoli da pagare, una bottiglia di birra ed una confezione di sapone per i piatti. Pagati i due articoli, e oltrepassate le barriere, l’addetto alla vigilanza fermava il 40enne, contestandogli il possesso di prodotti non pagati nella borsa da computer. L’uomo vistosi scoperto, si lanciava verso l’uscita di sicurezza, senza riuscire ad aprirla, dando modo al vigilante di fermarlo. Il 40enne senza pensarci due volte, nel tentativo di liberarsi, colpiva ripetutamente con dei pugni all’addome il vigilante che riusciva comunque a trattenerlo fino all’arrivo dei Carabinieri.

Una volta preso in consegna dai militari, a seguito di perquisizione venivano rinvenuti all’interno della borsa 6 pezzi di formaggio, così come aveva riferito la guardia giurata che nel frattempo avvertendo forti dolori addominali richiedeva l’intervento del 118. Il 40enne, con alcune segnalazioni di Polizia per reati contro la persona, accompagnato in Strada delle Fonderie, fermo restando il principio di innocenza è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

A seguito della convalida dell’arresto il giudice ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma