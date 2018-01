Un carico di salute al mercato di Campagna Amica con la riffa

Con il nuovo anno riprendono gli eventi presso il Mercato di Campagna Amica del Barilla Center a Parma per animare il sabato mattina dei cittadini consumatori che fanno acquisti nel mercato direttamente dai produttori.

Lo comunica Coldiretti Parma ricordando che sabato 20 gennaio sarà dedicato al benessere e alla salute nell’alimentazione, con consigli utili e degustazioni dei prodotti di stagione. In particolare saranno protagoniste le arance, ricche di vitamina C, alimento prezioso per combattere i radicali liberi e rafforzare le difese immunitarie. L’arancia è, infatti, ricca di antiossidanti e rappresenta un ottimo rimedio naturale contro influenza e raffreddore. E’ inoltre uno degli agrumi più apprezzati sia dagli adulti che dai bambini. Le diverse tipologie di questo frutto – precisa Coldiretti – verranno presentate insieme alle singole caratteristiche nel Mercato di Campagna Amica. Una bella occasione per conoscerne più a fondo proprietà e valori nutrizionali, farne scorta e non farsele mancare sulle nostre tavole.

Alle ore 11,00 momento clou con la Riffa di Campagna Amica, aperta a tutti coloro che presenteranno lo scontino di acquisto del mercato di sabato 20 gennaio. Ogni 10 euro di acquisto si avrà, infatti, la possibilità di portare a casa un carico di salute. In palio tre ricchi pacchi di prodotti agricoli assortiti per mantenersi in forma e sfidare i malanni di stagione con arance, agrumi, miele bio, confetture, verdure e legumi, tutto a km0.