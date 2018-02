Turismo, Pd: “Rafforzare la valorizzazione della Linea Gotica”

La valorizzazione della Linea Gotica è oggetto di un’interrogazione presentata in Regione dal Partito Democratico. La Regione Emilia-Romagna – si legge nell’atto d’indirizzo – ha avviato importanti interventi per riqualificare il patrimonio territoriale relativo alla Linea Gotica, promuovendo, fra le altre attività, un progetto di sistema per valorizzarlo in chiave turistico-culturale.

Nel 2016 è stato siglato un protocollo d’intesa, che scadrà nel 2018, tra Toscana Promozione Turistica e APTServizi (soggetti ai quali sono state affidate le funzioni di promozione turistica da parte rispettivamente di Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna) per la promozione congiunta della montagna tosco-emiliano-romagnola, rafforzando e dando seguito a una collaborazione già avviata nel triennio 2012-2014.

Il Pd, pertanto, chiede all’esecutivo regionale “se intenda rinnovare il protocollo d’intesa con la Regione Toscana per il prossimo triennio realizzando un sistema territoriale a rete della Linea Gotica che colleghi tutto il patrimonio storico-culturale pubblico e privato, materiale e immateriale, presente nella nostra regione e nei territori della Toscana”. Domandano, infine, “se intenda attivare analoghi accordi con altre Regioni come la Liguria o le Marche, attraversate dalla linea di confine del fronte appenninico durante la seconda guerra mondiale, al fine di sostenere il progetto di valorizzazione della Linea Gotica anche in chiave europea”.