Empoli-Parma 4-0. I toscani schiantano il Parma che scivola all’8° posto in classifica

Empoli-Parma 4-0

Marcatori: 13′ e 41′ Donnarumma, 50′ Caputo, 90’+5′ Maietta

EMPOLI FOOTBALL CLUB: Gabriel, Maietta, Brighi, Veseli, Zajc (70′ Lollo), Krunic (56′ Brighi), Donnarumma (78′ Rodriguez), Caputo, Castagnetti, Pasqual (Cap.), Di Lorenzo.

A disposizione: Terraciano, Bennacer, Luperto, Traore, Polvani, Ninkovic, Untersee, Imperiale.

All.: Andreazzoli

PARMA CALCIO 1913: Frattali, Iacoponi, Vacca, Di Cesare, Lucarelli (Cap.), Ciciretti (64′ Insigne), Munari (V.Cap.)(25′ Munari), Da Cruz, Gazzola, Ceravolo (78′ Calaiò), Dezi.

A disposizione: Nardi, Dini, Mazzocchi, Baraye, Frediani, Anastasio, Scozzarella, Gagliolo, Sierralta.

All.: D’Aversa

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Sigg. Mauro Galetto di Rovigo e Damiano Margani di Latina. IV Uomo: Sig. Fabio Piscopo di Imperia.

Note – Calci d’angolo: 4-2. Ammoniti: Barillà (63′), Veseli (90′). Recupero: 2’pt, 5’st.

Prima del fischio d’inizio, le tifoserie di Empoli e Parma hanno rinnovato il loro storico gemellaggio, instaurato nel 1984.

Con questa sconfitta i crociati schivolano all’8° posto in classifica.

Al termine del match al Castellani, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti in zona mista.

“Analizzando la partita, sinceramente la preparazione era stata diversa. In questo momento abbiamo incontrato una squadra in condizione psico-fisica migliore. La partita è stata aperta fino all’occasione per Da Cruz di pareggiare. Il rammarico è che se le palle inattive erano il nostro forte, ora abbiamo preso gol da palla inattiva a nostro favore su contropiede“.

“La forza dell’avversario in questo momento è stata superiore alla nostra. Sul tabellino abbiano un solo ammonito, se avessimo preso qualche ammonizione in più per bloccare una ripartenza avremmo dato loro meno occasioni da gol, ma nel momento di difficoltà poi gira tutto storto“.

“Credo sia emblematico l’ultimo gol, Maietta era rimasto alto per un infortunio perché non ce la faceva e siamo riusciti a subire una ripartenza e un gol dove bastava fare fallo: nei momenti di difficoltà non c’è lucidità nelle scelte. Siamo amareggiati, dobbiamo stare zitti e lavorare. La fiducia della società? Questa mi è stata già dimostrata in settimana, devono essere i ragazzi ad avere fiducia nei miei confronti, cominciando da domani in allenamento lavorando duro. Oggi non era la gara più semplice, abbiamo cercato per un po’ di fare la partita che volevamo, complimenti all’Empoli”.

“Ho schierato all’inizio tre punte perchè pensavo che facendo una fase difensiva attenta avremmo potuto creare delle difficoltà, poi chiaro che se concedi occasioni a una squadra così forte diventa tutto più difficile. Abbiamo concesso alcune situazioni ma non per volontà nostra: non mi sento di scaricare colpe sui ragazzi, devo essere io il primo a fare in modo che si esca da questa situazione“.