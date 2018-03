Il Parma Femminile travolge il San Mauro in trasferta: 7-2

Il Parma Rosa torna in campo dopo due turni di sosta dovuti al maltempo e strapazza il malcapitato San Mauro, uscendo dal campo con un perentorio 2-7, nuova goleada che fa seguito a quella della 3^ di Ritorno, fino ad oggi l’ultima disputata prima della forzata pausa, il 9-2 casalingo sul PGS Smile. La partita, osservato il minuto di silenzio in memoria di Davide Astori, si mette subito in discesa per il Parma: al 4′ Tentoni anticipa il proprio portiere in uscita e insacca nella sua porta. Le Crociate continuano a macinare gioco arrivando spesso davanti a Calbucci, ma imprecisioni e interventi del portiere impediscono il raddoppio. Punzi ci prova in due occasioni, ma colpisce una traversa al 17′ e al 23′ un suo colpo di testa esce di poco. Al 20′ arriva, inaspettato, il pareggio romagnolo con Quercioli che su punizione supera Lusignani. Il Parma si riversa in attacco e al 29′ arriva il meritato sorpasso: Alfieri si libera di un’avversaria e crossa in mezzo, la palla arriva a Galvani che salta Squadrani e serve Punzi, l’attaccante “sporca” il pallone che arriva sui piedi di Fontanesi che con un bel piattone segna. Al 35′ Galvani su punizione colpisce in pieno la traversa, mentre al 42′ è gloria per Lombardi che vedendo Calbucci fuori dai pali tenta un pallonetto che si infila per il momentaneo 2-3.

Nella ripresa è un monologo crociato e fioccano le occasioni. Al 5′ st azione solitaria di Galvani: la palla arriva a Punzi che salta il portiere e la mette in mezzo dove la difesa, seppur in affanno, riesce a rinviare. Dopo soli 5′ ancora Galvani sulla destra prova con un tiro a giro che si stampa sul palo e Punzi calcia sul portiere. È il preludio al gol che arriva al 13′ st con un’azione fotocopia: Galvani salta un’avversaria e la mette in mezzo dove Punzi segna. Il San Mauro alza bandiera bianca e il Parma fa cinquina al 20′ st con un bello schema su punizione che consente a Giulia Fontanesi di segnare la sua personale doppietta. Al 26′ st anche bomber Punzi realizza la sua doppietta e va in doppia cifra: bel controllo dal limite e tiro imparabile per l’11^ perla stagionale (Galvani, oggi in veste di assist-girl, segue a 9). Al 40′ Terzoni entra nel tabellino con un pregevole destro su servizio, appunto, di Galvani.

Domenica prossima le Crociate giocheranno a Modena contro il San Paolo (attualmente al terzo posto in classifica) per mantenere il secondo posto.

Queste le interviste del dopo partita con Mister Andrea Bazzini, Giulia Galvani e Rossella Punzi a cura di Gabriele Majo, responsabile ufficio stampa e comunicazione del Settore Giovanile e della Squadra Femminile del Parma Calcio 1913

Mister Andrea Bazzini: “Quella di oggi è stata una bella partita: le ragazze hanno fatto molto bene, sono state veramente propositive. Abbiamo fatto la partita quasi sempre nella metà campo avversaria, con le due centrali che venivano a giocare molto alte; abbiamo lavorato molto bene con le catene e devo dire che nonostante non abbia fatto gol oggi Giulia Galvani è stata devastante. Rispetto all’andata oggi è stata un’altra storia: allora avevamo recuperato nel finale, eravamo sotto di un gol fino a una decina di minuti dal termine e poi ne abbiamo fatti tre noi. Oggi abbiamo fatto meno fatica perché le ragazze hanno fatto veramente bene, l’unico neo è che abbiamo preso i due gol su due nostri infortuni, ma ci può stare. Devo dire che le ragazze oggi hanno fatto veramente delle belle giocate: tutti i gol sono scaturiti da azioni combinate e anche con dei calci piazzati con due o tre nuove soluzioni. Partita a rischio per il meteo? Grazie al nostro team manager Cristina Romanini siamo rimasti in contatto con i loro dirigenti tutta la settimana: ci avevano avvertito che il campo non sarebbe stato in perfette condizioni, ma grazie al vento che è spirato negli ultimi due giorni in realtà il terreno era più che decente per svolgere una partita di calcio, a parte un po’ il disturbo del vento. Il recupero con Correggese e New Team Ferrara? Sono state fissate queste due date, il 22 e il 25 Aprile, però c’è in ballo anche la Rappresentativa Regionale, per cui vedremo, ma per noi, a questo punto, cambia poco: ben venga che continuiamo a giocare, per cercare di raggiungere il prima possibile l’obiettivo che ci siamo prefissi”.

Giulia Galvani: “Quella di oggi è stata una bella partita non solo per me, ma per tutta la squadra in generale. Anche quando faccio assist sono contenta: per me fare gol o assist è la stessa cosa, l’importante è che faccia gol la squadra. Il successo largo di oggi ci fa arrivare con fiducia alla prossima partita contro il San Paolo, che è molto importante, dopo le ultime due gare che abbiamo fatto segnando moltissimi gol. Dunque l’attacco, ma più in generale tutta la squadra ha fiducia, ed arriviamo a questo scontro diretto dopo aver attraversato un buon momento”:

Rossella Punzi: “Io sono fortunata perché ho la mia gemellina del gol che mi assiste e mi invita all’appuntamento sotto porta, come le altre mi compagne. Oggi è andata molto bene sia a livello personale che di gruppo: abbiamo concesso solo in due occasioni qualcosa agli avversari. Era una partita da portare a casa: ci siamo riuscite, anche se con qualche sofferenza in più, ma siamo contente: ci metteremo subito a lavorare per preparare la partita di domenica”.

SERIE C FEMMINILE, 6^ GIORNATA DI RITORNO

SAN MAURO-PARMA 2-7, IL TABELLINO

Marcatori: 4′ Tentoni (autorete), 20′ Quercioli, 29′ e 20′ st Fontanesi, 42′ Lombardi, 43′ Magnani, 13′ st e 26′ st Punzi, 40′ st Terzoni

SAN MAURO – Calbucci; Squadrani, Tentoni; Melosu, Zannoni, Ronci; Coveri, Cerioni, Quercioli, Magnani, Vincenzi (4′ st Capja). All. Bertino

A disposizione: Pasqui; Corradossi

PARMA – Lusignani, Alfieri, Saccani (4′ st Pizzera), Boselli (26′ st Lezoli), Frati, Ngobi, Lombardi, Fontanesi (24′ st Terzoni), Punzi (2′ st Cagossi), Minari (10′ st Berni), Galvani. All Bazzini

A disposizione: Bonomo; Sartori

Arbitro: Sig. Zambelli di Forlì